'Home and Away': week 15 (2022) - PREVIEW

Maandag 11 april 2022 - aflevering 7574

Chloe heeft een kater door het proeven van Ryders cocktails. Hij pusht haar om desondanks aan het werk te gaan, tot hij een verrassende ontdekking doet in de badkamer. Amber vraagt Dean om enkele dagen op Jai te passen. Hij stemt toe, maar Mac maakt het hem niet gemakkelijk. John, Leah en Stephen wachten tevergeefs op Susie. Leah treft Justin bewusteloos aan in de garage.

Dinsdag 12 april 2022 - aflevering 7575

Chloe maakt zich zorgen over de mogelijke zwangerschap van Mia en legt aan Ryder uit waarom. Ook een gesprek met Ari en haar moeder dringt zich op. Justin wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar Tori beseft dat haar broer een overdosis genomen heeft. De klok tikt en Leah en Alf haasten zich terug naar de garage om uit te zoeken welke medicijnen Justin juist genomen heeft.

Woensdag 13 april 2022 - aflevering 7576

Justin weigert in te zien dat hij verslaafd is en ontslaat Tori als zijn dokter. Hij probeert vervolgens een voorschrift los te krijgen bij Christian, maar vangt ook daar bot. Leah zoekt steun bij Roo en Marilyn. Tori gaat de confrontatie aan met Rachel, maar beseft ook dat zij en Christian heel wat uit te praten hebben. Om hun gedachten te verzetten plant Ari een weekendje weg met Mia.

Donderdag 14 april 2022 - aflevering 7577

Christian probeert zijn connectie met Rachel uit te leggen aan Tori. Zij kan echter niet begrijpen dat hij zomaar een onbekende boven haar verkiest, waarna Christian besluit dat ze beter een tijdje apart kunnen wonen. Nu Bella en Emmett volop bezig zijn met de voorbereidingen voor hun fototentoonstelling, roept Nikau de hulp van Allegra in om hem te helpen met zijn posts op sociale media. Sienna heeft echter andere plannen. Alf krijgt goed nieuws over Martha.

Vrijdag 15 april 2022 - aflevering 7578

Nikau en Bella voelen zich allebei niet echt op hun gemak op de pool party. Emmett stelt Bella voor om het beste van de situatie te maken en foto's te nemen. Mackenzie maakt onuitgenodigd haar opwachting op het feestje. Bella maakt zich zorgen over het gedrag van Mac en belt Dean.

