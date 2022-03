'Home and Away': week 13 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 28 maart 2022 - aflevering 7564

Jasmine krijgt goed nieuws. Tori daarentegen reageert minder enthousiast dan Jasmine had verwacht. Een gesprek met Christian brengt Tori tot nieuwe inzichten. Justin probeert Ziggy te sussen, maar zij eist een uitleg voor zijn gedrag. Roo probeert Alf duidelijk te maken dat hij teveel hooi op zijn vork neemt.

Dinsdag 29 maart 2022 - aflevering 7565

Mackenzie is niet opgezet met het feit dat Ryder en Chloe hun foodtruck naast haar restaurant hebben neergeplant en eist dat ze zich verplaatsen. In haar woede beschuldigt ze Alf van corruptie. Justin blijft ontkennen dat hij een probleem heeft en probeert pijnstillers te verkrijgen via Christian. Terwijl iedereen zich klaarmaakt om naar Melbourne te vertrekken, raakt Christian afgeleid.

Woensdag 30 maart 2022 - aflevering 7566

Christian schiet te hulp wanneer een van de skydivers een slechte landing maakt. Ondertussen maakt Tori zich zorgen wanneer ze verneemt dat Christian zijn kostuum nog niet is gaan ophalen. Jasmine start vol goede moed aan haar eerste dag als hoofdverpleegster. Het is meteen alle hens aan dek wanneer Christian arriveert met de zwaargewonde Rachel. Tori is niet opgezet met de prioriteiten van Christian.

Donderdag 31 maart 2022 - aflevering 7567

Ryder voelt zich schuldig tegenover Mackenzie wanneer Alf hem wijst op het feit dat ze haar restaurant een halve dag heeft moeten sluiten. Tori staat te popelen om naar Melbourne te vertrekken, maar haar droomhuwelijk dreigt in het water te vallen wanneer Christian duidelijk maakt dat hij in Summer Bay wil blijven om zijn patiënte op te volgen.

Vrijdag 1 april 2022 - aflevering 7568

Marilyn en Roo maken zich zorgen over de gezondheid van Alf, maar hij blijft volhouden dat er niets aan de hand is. Tane biedt Alf zijn hulp aan. Leah eist de waarheid van Justin, maar hij blijft liegen. Wat later komt het ook opnieuw tot een aanvaring met Ziggy. Stephen neemt opnieuw contact op met Leah.

