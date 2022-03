'Home and Away': week 12 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 21 maart 2022 - aflevering 7559

Nikau keert terug van een fotoshoot in de stad en hij en Bella hopen de rest van de dag samen door te kunnen brengen, maar dat plan valt in duigen wanneer Sienne en Emmett plots opduiken. Tane krijgt spijt van zijn voorstel om te gaan samenwonen nu Ziggy er duidelijk nog niet klaar voor is. Kan een gesprek met Mia haar op andere gedachten brengen? Nikau vreest dat Alf hem zal vervangen.

Dinsdag 22 maart 2022 - aflevering 7560

Alf is niet opgezet met de chaos die de lastminutefotoshoot met zich meebrengt in de Surf Club. Sienna haalt ondertussen alles uit de kast om Bella van de set te krijgen zodat Nikau en Allegra vrij spel hebben voor een reeks passionele foto's. Chloe en Ryder krijgen slecht nieuws van de bank. Wanneer Ryder het idee oppert om zijn wagen te verkopen, komen Alf, Roo en Marilyn op de proppen met een voorstel dat ze niet kunnen weigeren. Leah zorgt er onbewust voor dat Justin een dubbele dosis pijnmedicatie inneemt.

Woensdag 23 maart 2022 - aflevering 7561

Nikau probeert het goed te maken met Bella. Wanneer hij nadien Sienna de les probeert te spellen en hij ermee dreigt om te stoppen als model, wijst zij hem op het feit dat ook Bella haar stageplaats dan kwijt is. Emmett probeert Bella ondertussen te waarschuwen voor de valkuilen van de modewereld. Mackenzie laat haar oog vallen op Emmett. Chloe en Ryder bedenken een naam voor hun foodtruck.

Donderdag 24 maart 2022 - aflevering 7562

Nikau en Bella besluiten om de confrontatie met Sienna aan te gaan en ontslag te nemen, maar Nikau krabbelt terug wanneer ze hem het bedrag toont dat hij met de laatste opdracht verdiend heeft. Dean ontdekt via Mia dat Ziggy en Tane gaan samenwonen. Alf heeft het drukker dan ooit.

Vrijdag 25 maart 2022 - aflevering 7563

Justin slaat helemaal door wanneer hij zonder pijnmedicatie valt. Ook Ziggy moet het ontgelden. Tane ontdekt dat Dean op de hoogte is van het feit dat hij en Ziggy zijn gaan samenwonen. Ziggy raakt in paniek wanneer ze Dean vervolgens nergens kan vinden. Ari gaat terug aan het werk.

