'Home and Away': week 12 (2021) - PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 22 maart 2021 - aflevering 7346

Gemma en Ben brengen samen de nacht door. Nikau is in alle staten en gaat de confrontatie aan met Ben. Tane probeert hem te kalmeren. Evan gaat dan toch akkoord om op te treden. Roo ontdekt waarom hij eerst weigerde.

Dinsdag 23 maart 2021 - aflevering 7347

Ziggy is van slag na het nieuws over Ben en Gemma. Ze wil Maggie zo snel mogelijk op de hoogte brengen, maar verandert van gedachten wanneer ze ziet dat het eindelijk beter met haar gaat. Na alle commotie besluiten Ben en Gemma dat ze beter vrienden blijven. Alf zet John op z'n plaats wanneer hij ziet hoe moeilijk Marilyn het heeft met de situatie. Woensdag 24 maart 2021 - aflevering 7348

John heeft het moeilijk met de gevolgen van de beroerte. Marilyn probeert hem zo goed mogelijk bij te staan. Ze wil ook Jett op de hoogte brengen van de situatie, maar John weigert. Bella vraagt Dean en niet Colby om haar te komen halen op het therapiekamp. Jasmine blijft zich online voorstellen als de mama van Grace. Donderdag 25 maart 2021 - aflevering 7349

Ryder brengt alles in gereedheid voor het optreden van Evan. Hij krijgt het emotioneel moeilijk wanneer hij beseft dat het de eerste, maar ook de laatste keer zal zijn dat hij zijn vader zal zien optreden. Colby beseft dat Bella nood heeft aan een broer, en niet aan een vaderfiguur. Nikau is van slag door de brief van Bella en dat blijft niet zonder gevolgen. Vrijdag 26 maart 2021 - aflevering 7350

Het optreden van Evan is een schot in de roos. Vooral het nummer dat hij speciaal voor Ryder schreef, laat niemand onberoerd. De bom barst tussen Ben en Maggie, met een stevige woordenwisseling tot gevolg. Gemma en Tane proberen met Nikau te praten. Leah betrapt een inbreker op heterdaad.