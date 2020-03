'Home and Away': week 11 (2020) - PREVIEW

Zon, zee strand. Het leven in Summer Bay lijkt wel een sprookje. Maar niets is minder waar. De bewoners van het Australische kustdorp hebben ook hun eigen zorgen en problemen. En meeleven kan, elke werkdag op Vitaya. Lees nu de preview.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 9 maart 2020 - aflevering 7128

Irene en Bella krijgen ruzie wanneer Bella weigert huishoudelijke taken te verrichten. De vriendschap tussen Dean en Ziggy neemt een nieuwe wending. Na een avondje uit en een overnachting ten huize Astoni belandt Dean aan de ontbijttafel bij Ben en Maggie. Bella vraagt Colby of ze terug bij hem mag komen wonen.

Dinsdag 10 maart 2020 - aflevering 7129

Marilyn en John raken het maar niet eens over hoe ze moeten omgaan met de situatie van Jett. Het gaat van kwaad naar erger met Bella en Willow en Colby confronteren haar met haar gedrag. Jasmine gedraagt zich vreemd nadat het onderwerp kinderen ter sprake komt bij haar en Robbo.

Woensdag 11 maart 2020 - aflevering 7130

Alf praat met John en doet hem inzien dat Marilyn in Summer Bay moet blijven voor Raffy. Leah en Maggie bedenken een plan om het ijs te breken tussen Justin en Ben. Jasmine praat met Roo en biecht wat later aan Robbo op dat ze geen kinderen wil.

Donderdag 12 maart 2020 - aflevering 7131

Een mysterieuze nieuwkomer in Summer Bay laat Colby niet onberoerd. Ook bij Alf en Roo laat ze een goede eerste indruk na. Ziggy probeert meer te weten te komen over het geheim van Dean. Ben weet even niet waar zijn hoofd staat wanneer een klant 100 surfplanken bestelt die binnen de maand klaar moeten zijn.

Vrijdag 13 maart 2020 - aflevering 7132

Mackenzie maakt kennis met Willow, Dean en Ziggy. Ziggy doet een ontdekking en confronteert Dean hiermee. Tori is 20 weken zwanger en gaat op controle. Robbo en Jasmine vergezellen haar.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.