'Home and Away': week 1 (2021) - PREVIEW

2021 is begonnen. Maar tradities zijn er om in ere te houden, dus ook in het nieuwe jaar kan je blijven rekenen op je dagelijkse portie 'Home and Away' op VTM 2.

Maandag 4 januari 2021 - aflevering 7293

De goede zorgen van Alex zorgen ervoor dat Leah aan de beterhand is. Justin en Irene maken zich wel ernstig zorgen over Leah's gedrag. Mackenzie denkt na over haar gevoelens voor Colby.

Dinsdag 5 januari 2021 - aflevering 7294

John vindt dat de familie Parata misbruik maakt van de goedheid en behulpzaamheid van Marilyn. Dean is het gedrag van Bella kotsbeu en zet haar op haar plaats. Ari zet zijn zoektocht naar werk verder, terwijl Nikau eindelijk vrienden maakt.

Woensdag 6 januari 2021 - aflevering 7295

Alex verleent Ari een gunst. Nikau en Bella kunnen het goed met elkaar vinden en hij helpt haar om richting aan haar leven te geven. Het ultimatum van John keert zich tegen hem.

Donderdag 7 januari 2021 - aflevering 7296

Marilyn en John raken het maar niet eens over de familie Parata. Het gaat niet goed met Leah. Justin en Irene denken na over hoe ze haar het beste kunnen helpen, maar Leah zelf weigert alle hulp.

Vrijdag 8 januari 2021 - aflevering 7297

Leah is eindelijk bereid om te vertellen wat er met haar is gebeurd. John blijft voet bij stuk houden wat betreft de familie Parata. Tori gaat terug aan het werk en krijgt een verrassing van formaat.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.50 uur op VTM 2.

