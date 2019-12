'Home and Away': week 1 (2020) - PREVIEW

Vorige week heeft Vitaya op het laatste moment beslist om de aangekondigde Christmas Specials van 'Home and Away' niet uit te zenden. Het verhaal is dus gewoon verder gegaan. Ook maandag pikken we de draad weer verder op.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 30 december 2019 - aflevering 7078

Dankzij Ryder is de internationale epilepsiedag een succes voor Raffy. Mason en Raffy proberen zelf cannabidiol te maken. Simone probeert respect af te dwingen bij de inwoners van Summer Bay.



Dinsdag 31 december 2019 - aflevering 7079

Colby helpt Dean om af te kicken. Leah en Justin beleven de tijd van hun leven.



Woensdag 1 januari 2020 - aflevering 7080

Jasmine snelt Dean te hulp. Colby staat voor een moeilijke beslissing. Bella mag intrekken bij Irene.



Donderdag 2 januari 2020 - aflevering 7081

Colby vertelt de waarheid aan Bella. Willow zet alles op alles om ervoor te zorgen dat haar familie niet uit elkaar valt. Jasmine weet niet wat de doen met Robbo.



Vrijdag 3 januari 2020 - aflevering 7082

De plannen van Colby worden in de war gestuurd. Ziggy probeert haar leven weer op de rails te krijgen, maar wordt geconfronteerd met Brody en Simone wanneer die hun relatie niet langer verbergen.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

