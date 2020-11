'Home and Away' kerstspecials op VTM 2 - PREVIEW

De reguliere afleveringen van 'Home and Away' op VTM 2 gaan er een weekje tussenuit. Maar geen nood, want ook nu krijg je een dagelijkse portie Summer Bay over je heen met 5 exclusieve kerstspecials. Net als anders blikken we graag al even vooruit.

Maandag 30 november 2020 - 'Home and Away Christmas in Summer Bay' (aflevering 1)

Jason Smith praat met vaste waarden Ray Meagher (Alf Stewart), Georgie Parker (Roo Stewart), Lynne McGranger (Irene Roberts), Ada Nicodemou (Leah Patterson), Shane Withington (John Palmer) en Emily Symons (Marilyn Chambers). Maar ook Belinda Giblin (Martha Stewart) en Lukas Radovich (Ryder Jackson) zijn van de partij. Samen halen ze herinneringen op aan hun jaren in Summer Bay. Wat is hun favoriete cliffhanger tot nu toe? En wat staat er nog te gebeuren bij de familie Stewart nu Martha is teruggekeerd?



Dinsdag 1 december 2020 - 'Home and Away Christmas in Summer Bay' (aflevering 2)

Jason Smith praat met James Stewart (Justin), Penny McNamee (Tori) en Orpheus Pledger (Mason), leden van de familie Morgan. Samen met Ada Nicodemou (Leah), Jake Ryan (Robbo) en Sam Frost (Jasmine) bespreken ze de meest dramatische entrees van hun favoriete personages en het belang van familiebanden in Summer Bay.



Woensdag 2 december 2020 - 'Home and Away Christmas in Summer Bay' (aflevering 3)

Ook de Mangrove River-personages zijn paraat voor een speciale kerstaflevering. Jason Smith praat met Tim Franklin (Colby Thorne), Courtney Miller (Bella Nixon), Patrick O'Connor (Dean Thompson) en Emily Weir (Mackenzie Booth). Samen bespreken ze het belang van bepaalde verhaallijnen om moeilijke thema's te helpen aankaarten.



Donderdag 3 december 2020 - 'Home and Away Christmas in Summer Bay' (aflevering 4)

In de Surf Club praat Jason Smith met Sophie Dillman (Ziggy Astoni), Rohan Nichol (Ben Astoni) en Patrick O'Connor (Dean Thompson). Maar ook Shane Withington (John Palmer) en Lukas Radovich (Ryder Jackson) komen langs voor een gezellige kerstbabbel. Samen bespreken het belang van de vriendschap in Summer Bay.



Vrijdag 4 december 2020 - 'Home and Away Christmas in Summer Bay' (aflevering 5)

In deze laatste special ontvangt Jason Smith de voltallige cast voor een gezellige, liefdevolle kerstlunch, geheel op Summer Bay-wijze.

'Home and Away Christmas in Summer Bay', van maandag tot vrijdag rond 19.50 uur op VTM 2.

