History Highlights voor juni

Deze maand staat History Channel in het teken van schattenjagen. Ross Kemp is in de 'Deep Sea Treasure Hunter' op zoek naar scheepswrakken die een historische betekenis hebben.

In 'World's Greatest Treasure Mysteries' wordt gezocht naar verborgen Spaanse goudmijnen, gezonken schattengaljoenen en rivierbootwrakken. Maar soms zijn familiestukken ook toe aan herstellingen. Enter de restaurateurs van Secret Restauration!

'Secret Restoration'

Nieuw en exclusief vanaf 7 juni op woensdag om 20.30 uur

In een eeuwenoude gereedschapsfabriek in New England is een groep van de beste restaurateurs en ambachtslieden van het land samengekomen om dromen waar te maken. In het geheim repareren en restaureren ze familiestukken en kostbare voorwerpen. Vervolgens onthullen ze deze aan nietsvermoedende ontvangers.

Van oldtimers en flipperkasten tot gitaren en 19e-eeuwse kanonnen, en alles daartussenin, geen uitdaging is te groot voor deze bekwame groep ambachtslieden. Elke aflevering van Secret Restoration brengt verrassende, geheim gebleven historische details aan het licht en brengt de meest dierbare bezittingen van mensen tot leven.

'Ross Kemp: Deep Sea Treasure Hunter'

Nieuw en exclusief vanaf 23 juni op vrijdag om 20.30 uur

In 'Deep Sea Treasure Hunter' zien we de Engelse acteur en tv-presentator Ross Kemp dieper duiken en verder reizen dan ooit om scheepswrakken van grote historische betekenis te ontdekken. In de serie onderzoekt Ross de overblijfselen van enkele van de belangrijkste momenten in de Britse geschiedenis, van het wrak van D-Day dat in het Engelse Kanaal is achtergelaten tot de plaats waar een van de beroemdste scheepswrakken ooit is ontdekt, de Mary Rose.

Onderweg duikt hij naar nieuwe wrakken voor de kust van Cornwall en reist hij zo ver weg als de Rode Zee in het Midden-Oosten, op zoek naar het veranderende gezicht van het Britse imperiale verleden.

'World’s Greatest Treasure Mysteries'

Nieuw en exclusief vanaf 12 juni op maandag om 20.30 uur

Rick en Marty Lagina zijn samen met hun onverschrokken onderzoekspartner Matty Blake weer op jacht naar schatten buiten Oak Island. Dit spannende derde seizoen van de populaire HISTORY Channel-serie 'World’s Greatest Treasure Mysteries' volgt hen door de Verenigde Staten en Canada terwijl ze collega-schatzoekers ontmoeten en samenwerken om naar miljarden legendarische verloren rijkdommen te kunnen zoeken. Van verborgen Spaanse goudmijnen en schuilplaatsen van misdadigers tot gezonken schattengaljoenen en rivierbootwrakken, de Lagina’s en Matty graven, boren en duiken hun weg door de geschiedenis in een poging om verbazingwekkende artefacten en kostbaarheden terug te vinden die eeuwenlang niet door mensen zijn aangeraakt.