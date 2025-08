Hevige discussies terwijl het einde nadert in 'B&B Zoekt Lief'

Het einde van de zoektocht komt dichterbij, maar voor de B&B-uitbaters lijken de grote vragen pas nu op te duiken. In een nieuwe week van 'B&B Zoekt Lief' komen onderhuidse spanningen naar boven en ontstaan onverwachte connecties – én conflicten.

In Argentinië draait een romantische date uit op een stevige discussie. Karin ergert zich steeds meer aan Kurt. 'Als ik zeg dat ik iets gedaan heb, heeft Kurt dat opeens ook gedaan', zegt Karin geïrriteerd. 'Hij is zich continu aan het bewijzen, daar gaat het niet om in een relatie. Hij denkt ook echt dat we al een koppel zijn.'

In Frankrijk slaat de sfeer om wanneer Jurgen arriveert. Hij blijkt geen onbekende voor Vincent en dat zorgt meteen voor spanning in het huis. Kurt is duidelijk gecharmeerd en Vincent voelt zich buitenspel gezet… In Nederland worden er koffers gepakt, maar niet om naar huis te keren. Jet neemt Eric mee naar haar buitenverblijf in Spanje. Eric vertrouwt het niet helemaal: 'Ik geloof er geen bal van.' Toch wacht hem daar een verrassende ontdekking.

In Corsica groeit de band tussen Greet en Jurgen. Ze praten zelfs over een blijvende herinnering aan hun tijd samen. Een tattoo, misschien? En in Zuid-Afrika worstelt Jos met een praktisch probleem: er zijn meer vrouwen dan beschikbare kamers. Er zal dus een kamer gedeeld moeten worden. 'Slapen is vrijheid, dus ik deel dat liever niet met iemand die ik niet ken', klinkt het duidelijk bij de blonde Linda. Stellen de andere dames zich wel soepel op?

'B&B Zoekt Lief', van maandag 4 augustus tot donderdag 7 augustus om 20.05 uur bij VTM.