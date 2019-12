Het weekoverzicht van VTM, Q2, Vitaya en CAZ

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Op maandag 23 december brengt Jens Dendoncker om 20.35 uur een boodschap over aan Louis Talpe in naam van zijn vrouw Tiffany in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'.

In de laatste 'Code van Coppens', op woensdag 25 december om 20.30 uur, blikken Staf en Mathias terug op de grappigste en spannendste momenten van de reeks.

Op donderdag 26 december toont Luk Alloo om 21.35 uur de man achter schrijver Herman Brusselmans in 'Alloo Bij'.

VTM trakteert de kijkers op enkele tv-premières in de kerstperiode, waaronder de musicalfilm 'The Greatest Showman' op vrijdag 27 december om 20.40 uur en 'Paddington 2' op zaterdag 21 december om 20.30 uur.

Op kerstavond, dinsdag 24 december, wordt om 20.35 uur dé kerstklassieker 'Home Alone' uitgezonden, gevolgd door het kerstsprookje 'Miracle On 34th Street' om 22.35 uur.

Julie Andrews maakt haar jaarlijkse rentree met de musicalklassieker 'The Sound of Music' op zondag 22 december om 20.40 uur.

De highlights voor Q2:

Q2 telt af naar Kerstmis met een reeks kerstkomedies. Op zaterdag 21 december is er om 20.30 uur de tv-première van 'Daddy's Home 2', met o.a. Mark Wahlberg en Mel Gibson in de hoofdrol.

Op kerstdag, woensdag 25 december, zorgt Wouter Deprez voor een dosis humor met de tv-première van zijn comedyshow 'Levend en Vers'.

De highlights voor Vitaya:

Om helemaal in de kerststemming te raken, verwarmt Vitaya de kijkers van maandag 23 tot en met vrijdag 27 september met 'Home and Away Christmas Specials'.

Vitaya staat de hele maand december in het teken van Kerstmis met heel wat kerstfilms:

Op zaterdag 21 december is er om 20.25 de tv-première van 'Runaway Christmas Bride' en om 22.15 uur The Christmas Note.

De week wordt op maandag 23 december ingezet met om 20.40 uur 'A Prince For Christmas'.

Op kerstavond, dinsdag 24 december, staat om 20.40 uur de tv-première van 'Christmas with a Prince: Becoming Royal' op het programma, gevolgd door 'Christmas in the Air' om 22.30 uur.

Op kerstdag, woensdag 25 december, is er om 20.40 uur de tv-première van 'Coming Home for Christmas'.

Op donderdag 26 december brengt Vitaya om 20.40 uur de tv-première van 'The Christmas Train'.

De week wordt op vrijdag 27 december afgesloten met om 20.40 uur de tv-première van 'Journey Back to Christmas'.

De highlights voor CAZ:

Op maandag 23 december is vanaf 20.40 uur de driedelige BBC-reeks 'A Christmas Carol' te zien bij CAZ, die op hetzelfde moment bij CAZ in première gaat als in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. De minireeks is geschreven door 'Peaky Blinders'-maker Steven Knight en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Charles Dickens uit 1843. Het vertelt het verhaal van de verbitterde Ebenezer Scrooge (gespeeld door Guy Pearce) die Kerstmis en alles daarrond veracht.

Op kerstavond en -dag brengt CAZ ook kerstspecials van de Britse komediereeksen 'Allo 'Allo!' (dinsdag 24 en woensdag 25 december) en Blackadder (dinsdag 24 december).