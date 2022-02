Het wantrouwen neemt de bovenhand in 'Twee Zomers'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Ook zo genoten van de eerste aflevering van 'Twee Zomers' op En? Zondag gaat het verhaal verder en kom je meer te weten over het verleden van de bende. En ook in het heden beginnen potjes over te koken.