Het verhaal van Grino woensdag in 'Wat Niemand Ziet'

Foto: Ketnet - © VRT 2024

Grino (11 jaar) is een fijne jongen uit Oudsbergen. Al op heel jonge leeftijd kwam Grino in de opvang terecht. Via Pleegzorg Vlaanderen kreeg Grino een nieuwe thuis bij Andy, Wendy en pleegbroer Zino.