Het proces van de eeuw gaat van start in 'De Kasteelmoord'

Het laatste deel van 'De Kasteelmoord', nu maandag, reconstrueert hoe vijf jaar na de moord op Stijn Saelens het proces van de eeuw van start gaat in de Brugse rechtbank.

In de uitzending is te zien dat op de eerste procesdag dokter Gyselbrecht het vijf jaar lange stilzwijgen verbreekt met een bekentenis. Hij geeft toe dat hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon uit de weg te laten ruimen. Deze nooit geziene coup de théatre is de start van een bijzonder tumultueus proces waarbij de dokter de touwtjes in handen houdt.

Via zijn advocaat Johan Platteau start hij daarna een lastercampagne tegen Stijn Saelens en zijn familie. Stijn wordt geportretteerd als een gevaarlijke pedofiel. Er zijn geen harde bewijzen, maar de schade is toegebracht. Stijn wordt niet enkel in de hal van zijn kasteel vermoord, ook in de rechtszaal is hem hetzelfde lot beschoren. Experts bevestigen het profiel van de dokter: een bijzonder narcistische, manipulatieve man zonder empathie. Wanneer de foto's van de autopsie van het lichaam van Stijn Saelens in de rechtbank worden vertoond, merken journalisten en publiek op dat dokter Gyselbrecht geen krimp geeft bij de aanblik van het verminkte lichaam van zijn schoonzoon.

