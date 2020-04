'Het Parket': zo wordt een assisenjury samengesteld

Dinsdag 14 april staat er een geruchtmakende moordzaak op de planning van procureur Bernadette. Een man die zichzelf 'de God van Temse' noemt, wordt verdacht van de moord op een cafébaas.

'Het is al de derde schietpartij van de beschuldigde. Het is iemand die zeer graag en vlug wapens gebruikt en dat is iemand waartegen de maatschappij moet beschermd worden', benadrukt Bernadette. De zaak komt voor het hof van assisen en dus moet er een volksjury samengesteld worden. Maar hoe gaat dat juist in zijn werk?

Substituut Caroline werkt aan een nieuw dossier. Er is 's nachts een brand uitgebroken in een chalet en alles wijst erop dat de brand is aangestoken: 'Brandstichting is één van de zwaarste misdrijven in ons strafwetboek. Er staan heel zware straffen op van 20 tot 30 jaar gevangenis, zeker als het ’s nachts gebeurt.' Maar strenge straffen worden vaak afgezwakt en dat leidt soms tot frustratie...

In Oudenaarde krijgt magistrate Eva telefoon van een psychiatrische patiënte die ze liet colloqueren. En in Dendermonde moet substituut Eva beslissen of ze een meisje laat colloqueren. Het meisje werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis na een vermoedelijke zelfmoordpoging.

'Het Parket', dinsdag 14 april om 20.35 uur op VIER.