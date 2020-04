'Het Parket': opschudding op assisenproces tegen 'God van Temse' na beslissing jury

In de vijfde aflevering van 'Het Parket' gaat in het hof van assisen in Gent het geruchtmakende proces van de man die verdacht wordt van de moord op een cafébaas verder.

De assisenjury krijgt het verslag van de psychiater en de slotpleidooien te horen. Daarna is het aan hen om over de schuldvraag te oordelen. Wanneer de jury na twee uur overleg buitenkomt met hun beslissing, is duidelijk niet iedereen tevreden met wat ze te horen krijgen...

In Dendermonde krijgt jeugdmagistrate Femke een moeilijke zaak voorgeschoteld. Een minderjarig meisje beschuldigt haar stiefvader van verkrachting. De man wordt opgepakt, maar hij ontkent in alle toonaarden.

Ook Myriam krijgt een ingewikkeld zedendossier op tafel: een minderjarig meisje beweert dat ze is ontvoerd en verkracht in een rendez-vous hotel. Maar strookt haar verklaring wel met de bewakingsbeelden aan het hotel?

In Gent leidt magistraat Hans het onderzoek naar een rondtrekkende dievenbende die wordt verdacht van tientallen inbraken. Substituut Lies krijgt dan weer opvallend veel oproepen binnen van familiaal geweld.

