Het menu van FOX voor april

'Snowfall' speelt zich af in het L.A. van de jaren tachtig en laat zien wat voor invloed de verspreiding van de nieuwe drug crack heeft op de stad.

Het verhaal volgt de levens van personages aan verschillende kanten van de wet, waarbij Damson Idris het ensemble aanvoert als de 20-jarige straatdealer Franklin.

Vanaf 4 april, elke maandag om 21.30 uur een dubbele aflevering op FOX.

FANTASY ISLAND

'Fantasy Island' is een moderne dramaserie die zich afspeelt op een luxe resort waar alle fantasieën van gasten worden vervuld, hoewel ze zelden uitpakken zoals verwacht.

Vanaf 26 april, elke dinsdag om 20.35 uur een dubbele aflevering op FOX.

CRACKED

Seizoen 1

Na een publieke instorting wordt rechercheur Aidan Black overgeplaatst van zijn geliefde SWAT-team naar de nieuw opgerichte Psych Crimes and Crisis Unit. Daar ontdekt hij tot zijn ontzetting dat zijn partner niet een andere politieagent is, maar de forensisch psychiater Dr. Daniella Ridley.

Vanaf 18 april, elke maandag om 20.35 uur op FOX.

SHARK TANK

Seizoen 8-10

Ambitieuze ondernemers presenteren hun baanbrekende bedrijfsconcepten in 'Shark Tank', de veelgeprezen en met meerdere Emmy® Awards bekroonde realityshow over ondernemerschap die het ondernemen in Amerika nieuw leven heeft ingeblazen.

Vanaf 7 april, elke weekdag om 18.00 uur op FOX.

HUDSON & REX

Seizoen 2

Rechercheur Charlie Hudson vormt een team met zijn politiehond, de Duitse herder Rex waar hij graag mee samenwerkt ... omdat een hond tenminste niet de oren van je hoofd praat.

Vanaf 6 april, elke woensdag om 20.35 uur een dubbele aflevering op FOX.

ONGOING

TRANSPLANT

Seizoen 2

Een spoedarts die zijn geboorteland Syrië ontvluchtte naar Canada moet talloze obstakels overwinnen om een ​​carrière in de wereld van de spoedeisende geneeskunde te hervatten.

Elke dinsdag om 20.35 uur een dubbele aflevering op FOX.

THE WALKING DEAD

Seizoen 11B

In het laatste seizoen gaan Daryl, Maggie en onze helden op een beladen missie met Negan om de mysterieuze Reapers te confronteren. Ondertussen moet Eugene's groep samenwerken met the Commonwealth om hulp te krijgen voor Alexandrië.

Elke maandag om 20.35 uur op FOX.

WAR OF THE WORLDS

Seizoen 1 en 2

In het eerste seizoen van 'War of the Worlds' hebben buitenaardse wezens de mensheid bijna uitgeroeid, met slechts een handvol mensen die vochten om te overleven. En niemand was meer in shock door de invasie dan Emily (Daisy Edgar-Jones), die ontdekte dat ze misschien haar eigen vreemde persoonlijke connectie met de aliens had.

Seizoen twee van 'War of the Worlds' gooit het leven van de personages nogmaals overhoop, wanneer zij ontdekken dat de indringers mogelijk van menselijke aard kunnen zijn. Er wacht hen een spannende strijd om de planeet terug te veroveren. Voor sommigen zal de pure wanhoop om te overleven hen doen overwegen één van hun eigen mensen op te offeren.

Elke donderdag een dubbele aflevering om 21.00 uur op FOX.