Het menu van Disney+ in april

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, én exclusieve Disney+ en Star Originals. We geven je graag me wat in april op het programma staat.

THE KARDASHIANS [16+]

Originele serie

De familie die je kent en graag hebt is hier met een gloednieuwe serie die kijkers een all-access pass geeft in hun leven. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie brengen de camera's terug om de waarheid achter de krantenkoppen te onthullen. Van de intense druk van het runnen van een miljardenbedrijf tot hilarische gezinsmomenten en de kinderen naar school brengen: deze serie neemt kijkers mee in een boeiend en eerlijk verhaal over liefde en leven in de schijnwerpers.

14 april

DOLLFACE S2 [16+]

Originele serie

Seizoen twee volgt Jules (Kat Dennings) en haar vriendinnen na de pandemie, na het liefdesverdriet, en op weg naar hun 30e verjaardag. Nu ze herenigd is met haar vriendinnen (gespeeld door Brenda Song, Shay Mitchell, en Esther Povitsky), moet Jules proberen de groep bij elkaar te houden. Dit terwijl elke vrouw haar eigen weg inslaat naar hun volgende levensfase en op zoek gaat naar een diepere relatie met zichzelf.

27 april

SEX APPEAL [16+]

Originele film

Avery Hansen-White doet geen dingen waar ze niet geweldig in is. Dus als haar vriendje op afstand hints geeft dat hij hun relatie op een hoger niveau wil brengen, gaat ze op pad om haar seksualiteit onder de duim te krijgen met haar oudste vriend, Larson, als proefkonijn. In deze hilarische tienerkomedie komt Avery erachter dat er meer achter seks en liefde zit dan de handelingen. Relaties vereisen dat je je hoofd en je hart erbij houdt.

8 april

SINGLE DRUNK FEMALE [16+]

Originele serie

Door een grote misstap bij een New Yorks mediabedrijf wordt de 20-jarige alcoholiste Samantha Fink gedwongen om de enige kans aan te grijpen die ze heeft om nuchter te worden en een gevangenisstraf te ontlopen: terug in huis gaan bij haar dominante moeder Carol. Terug in Greater Boston begint Samantha haar leven weer op te pakken. Ze werkt in de plaatselijke kruidenierszaak en wordt geconfronteerd met alle factoren die haar aan het drinken hebben gebracht. Geconfronteerd met de herinneringen aan haar oude leven, waaronder conflicten met haar vroegere beste vriendin die nu met haar ex uitgaat, begint Samantha aan een zoektocht om haar slechtste ik achter zich te laten en haar beste ik te ontdekken. Ongeveer.

6 april

BETTER NATE THAN EVER [0+]

Disney+ Original film

In 'Better Nate Than Ever', heeft de 13-jarige Nate Foster grote Broadwaydromen. Er is alleen één probleem - hij kan niet eens een rol krijgen in het schooltoneelstuk. Maar wanneer zijn ouders de stad verlaten, sluipen Nate en zijn beste vriendin Libby naar de Big Apple voor een unieke kans om iedereen het tegendeel te bewijzen. Een toevallige ontmoeting met Nate's lang verloren tante Heidi zet zijn reis op zijn kop, en samen moeten ze leren dat de grootste avonturen in het leven net zo groot zijn als je dromen. Gebaseerd op de bekroonde roman.

1 april

GREY'S ANATOMY S18 [14+]

De medische dramaserie draait om een groep artsen in een ziekenhuis in Seattle, onder wie een aantal die hun carrière in het ziekenhuis begonnen als stagiaires. Een van de artsen en naamgenoot van de serie, Meredith Grey, is de dochter van een beroemde chirurg. Ze heeft moeite om de relaties met haar collega's in stand te houden, vooral met het hoofd chirurgie Richard Webber. Dit komt door de vroegere relatie tussen hem en Merediths moeder, toen Meredith jong was.

6 april

THE DROPOUT [16+]

Geld. Romantiek. Tragedie. Bedrog. De limited serie ‘The Dropout’, van uitvoerend producent Elizabeth Meriwether, over Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) en Theranos is een ongelooflijk verhaal over ambitie en roem die vreselijk zijn misgegaan. Hoe heeft 's werelds jongste self-made vrouwelijke miljardair alles in een oogwenk verloren?

20 april

Meer series op Disney+ deze maand

SNOWFALL S4 [16+]

Te streamen vanaf 6 april

BLACK-ISH S8 [14+]

Te streamen vanaf 13 april

NYPD BLUE S1-12 [12-16+]

Te streamen vanaf 13 april

ICE AGE: SCRAT TALES [0+]

Te streamen vanaf 13 april

IT'S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA S1-14 [12-16+]

Te streamen vanaf 20 april

MAYANS M.C. S1-2 [16+]

Te streamen vanaf 27 april

Meer films op Disney+ deze maand

BOHEMIAN RHAPSODY [12+]

Te streamen vanaf 1 april

POLAR BEAR [6+]

Te streamen vanaf 22 april

LE MANS '66 [12+]

Te streamen vanaf 29 april