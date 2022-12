'Het Huis' met Wim Lybaert: 'Ik had grootste onderscheiding in plantrekkerij'

Voor het achtste seizoen van 'Het Huis' nodigt Eric Goens opnieuw een reeks bekende, boeiende en intrigerende gasten uit. De eerste gast van het nieuwe seizoen is programmamaker Wim Lybaert.

Eric pikt Wim op met zijn oldtimerbusje in Brugge. Met een grote glimlach en een grote portie stress doet Wim de deur open. 'Ik slaap al een week niet. Maar ik heb goed eten en drank mee', lacht Wim. 'Ik ga eindelijk nog eens goed eten in 'Het Huis'', zegt Eric vol goede hoop.

Op weg naar 'Het Huis' rijden Wim en Eric langs het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, waar Wim twaalf jaar lang naar school ging. 'Ik was met de hakken over de sloot geslaagd, maar ik had de grootste onderscheiding in plantrekkerij.' Geen enkele quote typeert Wim beter. Door hard te werken en veel te proberen is hij de man geworden die hij nu is.

Klokkenspel

Bij aankomst in 'Het Huis' wacht er al een eerste verrassing op Wim: een klokkenspel. 'Ik zat vroeger in een koor. Het is wel veertig jaar geleden dat ik dat gespeeld heb', vertelt Wim. Tot zijn enorme verbazing heeft Eric beelden van Wims optreden in 1980. 'Je bent zot. Dat je dat gevonden hebt? Ik ben sprakeloos!'

​Hoewel Wim steeds de grote, gezellige verteller lijkt, was hij als kleine jongen verlegen en mensenschuw. 'Dat heeft tot mijn zeventiende geduurd. Ik durfde niets uit te spreken. Maar ik heb dat nu nog hoor. 'De Columbus' is zelfkastijding voor mij. Na die opnames ben ik ook uitgeput omdat ik oversociaal ben geweest.'

Waslijst aan jobs

Iedereen kent Wim als succesvol programmamaker, maar het is niet te bevatten wat een waslijst aan jobs Wim heeft gehad: fabrieksarbeider, klankman, monteur, regisseur, filmoperateur … Hij werd er zelfs neerslachtig van. 'Ik vond niets in mijn leven om me in vast te bijten. Je voelt je een loser. Ik heb vaak twee jobs tegelijkertijd gedaan. Ik heb ooit gevraagd om mijn twee weken van 38 werkuren in één week te mogen doen. Dan werkte ik de eerste week 76 uur, zodat ik de tweede week nog een andere job kon doen. Pas bij Woestijnvis, waar ik omringd werd door veel creatieve mensen, zagen ze waar ik echt goed in was.'

Toch wist Wim al van jongs af wat hij in zijn leven wou doen, zelfs over 'De Columbus' had hij al nagedacht. In de kinderkamer vindt hij een opstel terug uit de lagere school. Toen al schreef kleine Wim dat hij later een grote bus met een fornuis wou. 'Dit is ongelooflijk. Hierin staan alle dingen waar ik nu nog mee bezig ben.'

Kattenkwaad

Meteen na de kinderkamer verrast de mystery guest Wim met een aperitiefconcert dat hem tot tranen toe beroert. Het is het begin van een gezellige avond. Welk kattenkwaad heeft Wim uitgehaald op het uiterst katholieke Sint-Lodewijkscollege? Welke rol heeft zijn oom Jan gespeeld in zijn leven? Wat liep er mis bij de allereerste uitzending van Focus TV? En waar kan de immer brave Wim kwaad van worden?

Na een bont diner boordevol anekdotes trekken Eric en Wim naar de boomhut. Wim vertelt er over het belang van religie in zijn leven. Wim is volgens Eric een van de meest gelaagde gasten die hij ooit ontvangen heeft in 'Het Huis'. 'Je krijgt je niet in een kotje', sluit Eric af.

In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in 'Het Huis' presentator Pedro Elias, zangeres CAMILLE, Olympisch turnkampioene Nina Derwael, zanger Sam Bettens, CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, zanger Stijn Meuris en dj Regi Penxten.

'Het Huis' met Wim Lybaert, maandag 12 december om 20.40 uur op Eén.