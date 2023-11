'Het Huis' met Coely: 'Ik weet niet hoe mijn leven er had uitgezien zonder muziek'

Eric Goens ontvangt in de vijfde aflevering van 'Het Huis' zangeres en rapster Coely. Deze queen of Belgian hiphop vond een gaatje in haar drukke agenda om 24 uur te ontspannen en haar verhaal te vertellen.

Een bijzonder verhaal dat iedereen met verstomming zal slaan: over hoe muziek haar uit de armoede haalde en haar leven redde.

Muziek

Coely wordt door Eric opgehaald bij haar thuis in Dendermonde. Wat verderop staan een aantal kijklustige buren aan hun voordeur. 'Dat zijn mijn superfans', vertelt een trotse Coely. 'Toen ik aan 'The Masked Singer' meedeed, stopten ze briefjes in mijn brievenbus. En toen mijn zoontje Jabari is geboren, heeft heel de straat de geboortelijst leeggekocht. We moesten die opnieuw aanvullen voor onze vrienden. Dat was absurd.'

Bij aankomst in 'Het Huis' wacht er al een eerste verrassing op Coely: een trombone, het eerste instrument dat ze ooit speelde. 'Oh my god, dat is keilang geleden', lacht ze. 'Ik wou altijd meespelen in het kerkkoor, want ik vond dat zo fascinerend.' Muziek was en is voor haar nog altijd een manier om te vluchten van de realiteit. 'Ik weet niet hoe mijn leven er had uitgezien zonder muziek. Ik hou van alles wat met muziek te maken heeft.'

Albino

Wanneer Coely naar de fotokamer trekt, stoot ze op een foto van haar overleden oma Marie-Louise. 'Mijn oma was een albino en werd zwaar verstoten in Congo. Mensen negeerden haar, spuwden op haar of beschouwden haar als een heks', vertelt ze.

Coely’s oma leeft met haar drie kinderen, een drieling, op straat. Twee van hen sterven, de enige die het overleeft is Elysée, Coely’s mama. Begin jaren negentig trekt Elysée samen met haar man Colin naar België, op de vlucht voor de extreme armoede in Congo. Maar ook in België blijft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Huiselijk geweld

Coely is zes jaar oud wanneer het huwelijk van haar ouders ontploft. Het gezin gaat ten onder aan huiselijk geweld. Na de scheiding wonen Coely, haar mama en broer een tijdlang in een vluchthuis. 'Mijn moeder was daar ten minste veilig, zonder dat ze het gevoel had dat mijn vader haar ging opzoeken', vertelt ze.

Coely houdt een levenslang trauma over aan het huiselijk geweld van haar vader. 'Als je als kind zoiets ziet, bevries je volledig', vertelt ze emotioneel tijdens het middagmaal. 'Ik ging over in vluchtmodus en liep weg met mijn jongere broer, zodat hij dat niet hoefde te zien. Ik dacht er ook niet aan om dat aan iemand te vertellen. Ik zag het en verdrong het.'

Depressie

En het gaat van kwaad naar nog veel erger. Nadat haar moeder wordt geveld door een trombose moet Coely bijspringen in het huishouden, terwijl de muzikale wereld aan haar voeten ligt. Pas jaren later komt ook bij Coely de weerslag. Ze sukkelt in een zware depressie. 'Tijdens corona heb ik mijn klop gekregen. Ik was echt kapot en werd ziek. Ik zag het leven gewoon niet meer zitten. Alles was te veel', vertelt ze openlijk. 'Ik sliep niet meer, had nachtmerries en paniekaanvallen. Ik stond klaar om uit het leven te stappen.'

Gelukkig komt het niet zover, een stemmetje in haar hoofd houdt haar tegen. 'Denk aan uw mama, uw vriend, uw broers. Zij zien u graag. Het was alsof een engeltje tegen me praatte. En toen kwam de reset. Ik ben blij dat ik zwaar ineengestort ben, want daardoor kon ik opnieuw het licht zien.'

Heeft Coely haar vader kunnen vergeven? Hoe beleefde ze als kind de armoede waarin ze leefde? Wat heeft Coely ooit gestolen? Hoe scoort ze op de sportproef? Wie zijn haar ontdekkers? Waar heeft ze haar man leren kennen? Een openhartige Coely doet alles uit de doeken in 'Het Huis'.

In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in 'Het Huis' schrijver Herman Brusselmans, journaalanker Riadh Bahri en premier Alexander De Croo.

