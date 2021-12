'Het Huis' met Aster Nzeyimana: 'Ik ben altijd goedgezind'

Eric Goens ontvangt deze week Aster Nzeyimana in 'Het Huis'. De rijzende ster van de Vlaamse sportjournalistiek beleefde een drukke sportzomer. Maar uitgerekend op de dag dat de Rode Duivels uit het EK geknikkerd werden door Italië, maakte hij toch vierentwintig uur vrij om zijn ziel bloot te leggen.

Eric valt meteen met de deur in huis wanneer hij Aster thuis in Antwerpen oppikt. 'Ik overloop je belangrijkste karakteristieken: lui, nonchalant en traag', zegt Eric, terwijl actrice en Asters vriendin Lize Feryn instemmend lacht. 'En dat zijn dan nog mijn meest positieve eigenschappen. Maar ik ben ook wel altijd goedgezind', antwoordt Aster gevat. Het zal deze aflevering ook blijken dat die laatste eigenschap zeer aanstekelijk is.

De jonge sportjournalist mag bij aankomst in het huis meteen doen wat hij het beste kan. In de wei geeft hij commentaar bij de openingswedstrijd Argentinië-België op het WK 1982 in Spanje. Aster was toen nog lang niet geboren, al valt dat er niet aan te merken. 'Als kind gaf ik zodanig veel imaginaire commentaar dat mijn ouders dachten dat er iets mis was met mij. 'Tegen wie zit die nu constant te babbelen', dachten ze.'

Rwandese genocide

In november 1993 ziet Aster het levenslicht in het Rwandese Butare. Hij is de zoon van een vroedvrouw uit Zele en een arts uit Burundi. Na een paar maanden keert mama Hilde alleen terug naar België om haar zoon te tonen aan de familie. 'Mijn mama en ik waren amper een paar weken in Zele toen het vliegtuig van de Rwandese president Juvénal Habyarimana werd neergeschoten.' Het betekent het begin van de Rwandese genocide waarin meer dan een half miljoen Tutsi’s worden vermoord.

Asters vader Onesphore wordt door het nieuwe regime in Rwanda gehouden en kan zijn gezin niet meer bereiken. Meer dan tien jaar doodse stilte gaan voorbij voordat een van papa Onesphores vele brieven eindelijk in België geraakt. 'Mijn mama heeft jaren in de waan geleefd dat mijn vader gestorven was.' Het enthousiasme bij Aster is dan ook groot als Eric de bewuste brief uit zijn mouw tovert. 'Dat meen je niet', zegt een verbouwereerde Aster.

Na veertien jaar volgt de grote hereniging tussen mama Hilde en papa Onesphore. En een jaar later wordt de verloren liefde bezegeld met een huwelijk. 'Mijn papa heeft zijn stempel proberen te drukken op mijn opvoeding. De stempel is gering, omdat ik hem lang niet gekend heb. Maar ik heb een leven voor mijn papa en een leven na mijn papa. En mijn leven is na zijn terugkeer beter geworden.'

Dubbel tv-debuut

Op zijn tweeëntwintigste debuteert Aster in 'Het Journaal' op Eén als jongste nieuwsanker ooit. Een tv-debuut waar hij en zijn familie lang naar hebben uitgekeken. Al zal Aster er altijd een dubbel gevoel aan overhouden. 'Mijn pépé is gestorven op de dag van mijn allereerste journaal. Ik belde toen elke dag met mijn mama om te weten hoe het met hem ging. Maar die dag heeft ze alles verzwegen tot na het avondjournaal om me niet uit mijn lood te slaan.'

De avond staat in het teken van de Rode Duivels, maar ook van de liefde. Want wie Aster Nzeyimana zegt, zegt Lize Feryn. De achtentwintigjarige Deerlijkse schone is Asters verrassingsgast. Samen kijken ze naar de kwartfinale van het voorbije EK waarin België het opneemt tegen Italië. Het wordt een frustrerende avond, al zorgt het avondmaal nog voor blije gezichten.

Volgende week is het al de laatste aflevering van 'Het Huis'. Eric Goens ontvangt dan televisiefiguur Ingeborg Sergeant.

'Het Huis ' is een programma van Bargoens voor Eén.

'Het Huis' met Aster Nzeyimana, dinsdag 14 december om 20.40 uur op Eén.