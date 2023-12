'Het Huis' met Alexander De Croo: 'Ik kan perfect zonder politiek'

Eric Goens ontvangt in de laatste aflevering van Het huis Alexander De Croo. De Open VLD'er is de eerste premier ooit in 'Het Huis'.

De Croo vond een gaatje in zijn drukke agenda om 24 uur in zijn ziel te laten kijken. Wie is de eerste minister van ons land echt?

Eric pikt hem op bij de start van de wielerwedstrijd Super 8 Classic, die vertrekt in zijn woonplaats Brakel. De Croo geeft er het startschot, plichtplegingen tot de laatste minuut voor het vertrek naar 'Het Huis'. Dan geeft De Croo zijn telefoon voor 24 uur af aan Eric. 'Wat is de code?', vraagt Eric lachend. 'Niet te veel vragen', antwoordt De Croo.

Politieke stamboom

Bij aankomst in 'Het Huis' trekt De Croo, na een verkenningsronde, naar de fotokamer. Daar hangt onder meer de politieke stamboom van zijn familie op aan de muur. Al sinds de 16de eeuw is Brakel de thuisbasis van de familie De Croo. Jean-Baptist De Croo, de betovergrootoom van Alexander, was in 1880 de eerste De Croo die burgemeester werd van Brakel.

Van betovergrootoom Jean-Baptist over betovergrootvader Constantinus en tot vader Herman. De politieke stamboom is indrukwekkend. 'Maar ik heb een gewone jeugd gehad, ook al begreep ik op jonge leeftijd dat de schijnwerpers veel meer op mij stonden. Je voelt dat als kind heel sterk', vertelt De Croo. 'Heel veel mensen hadden een mening over mij zonder dat ze me ooit gesproken hadden. Omdat ze wisten dat ik de zoon van mijn vader was. En iedereen kende mijn vader. Af en toe kreeg ik dan de opmerking: ‘het is niet omdat je de zoon bent van, dat je dit of dat mag doen.’ Ik was daar allergisch voor. Ik wou mezelf zijn en niet enkel de zoon van mijn vader zijn. Maar ik heb een ongelooflijke jeugd gehad, heb mijn stommiteiten gedaan en heb geen reden om te klagen.'

Ondernemersreflex

Tijdens het middagmaal blikt Eric terug op het leven vóór de politiek. De Croo was voorbestemd om ondernemer te worden. Tot zijn dertigste zei hij steevast dat hij nooit in de politiek ging. 'Ik had een ondernemersreflex, waardoor ik vond dat de dingen altijd beter konden. En op den duur vond ik dat we ook als land beter konden doen', legt hij uit. 'Toen zeiden mensen: ‘Als je vindt dat het beter kan, doe het dan. Je wil zogezegd niet in de politiek stappen, maar je praat over niets anders.’ Waarom ben ik dus in de politiek gegaan? Omdat ik vind dat we steeds beter kunnen doen.'

Hoewel het einde van zijn politieke carrière nog niet in zicht is, denkt De Croo al na over zijn leven na de politiek. 'Ik kan perfect leven zonder politiek. En ik zal even gelukkig zijn als ik niet meer aan politiek doe', zegt hij. 'Ik heb 12 jaar van mijn leven iets heel anders gedaan en dat is een fundamenteel verschil ten opzichte van quasi iedereen met wie ik vandaag samenwerk.'

Vorige zomer twijfelde De Croo toch even aan de verderzetting van zijn politieke carrière. Een ex-militair plaatste toen een filmpje online waarin hij met een pistool vier keer vuurde op een foto van de premier. De Croo zelf reageerde eerder koel op het dreigement, pas toen zijn kinderen het filmpje op de nieuwssites ontdekten, kreeg hij een knoop in zijn maag. 'Ze stuurden me een bericht: ‘Wow papa wat staat daar?’ Daar ben ik een week ziek van geweest, omdat mijn kinderen hebben gezien dat iemand een wapen leegschoot op mijn gezicht.'

Gevangenenruil

Samen met zijn eerste verrassingsgast maakt De Croo zijn avondmaal klaar. Een dag later, net na het ontbijt, volgt de ultieme verbazing met de passage van zijn tweede verrassingsgast. De Deen Thomas Kjems zat zeven maanden lang opgesloten in een cel in Teheran tot de veelbesproken gevangenenruil met Olivier Vandecasteele ook hem terug naar huis bracht. De Croo ontmoet de man die dankzij hem bevrijd is, maar die hij nog nooit eerder had ontmoet. 'Oh my god. Dit had ik niet verwacht. Ik heb krijg er kippenvel van', bekent een aangegrepen De Croo.

Wie is zijn verrassingsgast bij het avondmaal? Scoort De Croo in de sportproef beter dan zijn politieke voorgangers? Op welke manieren breekt hij het ijs tijdens politieke onderhandelingen? Vanaf welke leeftijd werd De Croo alleen thuisgelaten én in Brussel losgelaten? Waarom is hij ooit uit het ziekenhuis gevlucht? Je komt het allemaal te weten in de laatste aflevering van Het huis.

