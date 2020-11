'Het Huis' dinsdag met Élodie Ouedraogo

'Een kindje van de zon', zo noemde de grootvader van Élodie Ouedraogo zijn exotische kleindochter ooit. Maar wanneer Eric Goens de olympische medaillewinnares met de covid-mobiel komt ophalen voor haar bezoek aan 'Het Huis', valt de regen bij bakken uit de hemel.

En het wordt nog erger wanneer Élodies partner, cartoonist Jeroom, de deur onmiddellijk weer dichtgooit. Practical joke. Zo kennen we hem. Maar dan verschijnt Élodie. Als een echte diva laat ze zich naar 'Het Huis' voeren. 'Ik voel me wel heel belangrijk op die manier.'

Eigenlijk had Élodie net zo goed naar 'Het Huis' kunnen lopen. Want vorige week heeft ze zonder voorbereiding nog een marathon gelopen. Eens sportvrouw altijd sportvrouw. In de auto vraagt Eric of Élodie haar gouden medaille heeft meegenomen. 'Ik weet niet waar die ligt', vertelt de immer goedlachse Olympische medaillewinnares op de 4 x 100 meter. Eric weet wel beter. Dat zal blijken in de loop van de aflevering.

Back to the roots

Eenmaal in 'Het Huis' wil Eric graag meer weten over het levensverhaal van Élodie. En dat blijkt redelijk ingewikkeld.

Geboren en getogen in Burkina Faso komt Élodies moeder naar Brussel om te studeren. Ze vindt een Vlaams gezin dat af en toe op de kleine Élodie wil passen. Maar Élodie blijft steeds vaker bij haar oppasgezin. Op een gegeven moment vertrekt haar mama terug naar Burkina Faso en Élodie blijft bij haar Vlaamse ouders.

Ook herinneringen aan haar biologische vader heeft ze niet. Tot op vandaag ontdekt ze beetje bij beetje de puzzelstukjes van haar afkomst. Maar de puzzel is verre van gelegd.

'Ik snap mijn levensverhaal zelf niet. Elke dag leer ik bij.'

Net voor ze in 'Het Huis' binnenstapt, krijgt Élodie als uit het niets een sms’je van haar biologische vader.

'Na 40 jaar heb ik nu eindelijk voor het eerst zijn gsm-nummer.'

Honderd-en-een vragen spoken plots door haar hoofd. Wat heeft dit onverwachte bericht te betekenen? Moet ze verder op zoek naar haar roots? Wil ze haar biologische vader gaan bezoeken, vraagt Eric. 'Ik kan hem niet uit een rij halen. Ik weet niet hoe hij eruitziet.'

Dit is Belgisch

Vandaag is Élodie een Belgische gouden-medaillewinnares met een eigen modelabel. Maar de weg naar vandaag was niet altijd evident.

'Als tiener hadden we het thuis niet breed, ik was een atlete op wit brood en pizza van de Aldi.'

Tot haar 18de verbleef ze illegaal in België maar dan kiest ze voor de Belgische nationaliteit. Haar ondersteuning en atletiekbegeleiding kreeg ze in België. Het was dan ook maar logisch dat ze de Belgische nationaliteit zou kiezen en voor België zou uitkomen op de Olympische Spelen.

En dan volgt een primeur voor 'Het Huis'. Een Olympische medaillewinnaar in de sportkamer. Van een Olympisch kampioene en iemand die vorige week nog een marathon heeft gelopen, mogen we verwachten dat er in de sportkamer records gaan sneuvelen. Maar waar is die Olympische medaille toch gebleven?

Angst en onbegrip

Na de vertrouwde omgeving van de sportkamer moet Élodie tijdens haar verblijf in het Huis ook een angst overwinnen. Angst voor de kippen in de tuin. Eric moet sterke argumenten aanhalen vooraleer ze met veel moeite het kippenren wil binnenstappen. Of is de angst toch sterker?

Als de avond valt, komt er uitzonderlijk bezoek. Élodies pleegmoeder wacht haar op aan de serre. Een complete verrassing, want haar pleegmoeder schuwt de media. Maar voor het Huis wou ze voor een keer een uitzondering maken.

In de boomhut krimpt Élodie ineen bij het zien van de nieuwsbeelden van de arrestatie en dood van George Floyd in Minneapolis. Er volgt een intens gesprek over racisme, iets waar Elodie ook zelf mee te maken heeft.

Waar voelt ze zich thuis? En hoe gaat ze vandaag om met het racisme in haar omgeving?

'Ik kan dat niet begrijpen, hoe kan iemand zich zo superieur voelen, gewoon omdat hij een paar tinten lichter is. Afschuwelijk.'

De ochtendstond heeft goud in de mond. Eric en Élodie besluiten om de ochtend te beginnen met een loopsessie. In de tuin van 'Het Huis' is speciaal voor de gelegenheid een heuse Olympische hordenpiste aangelegd, of toch ongeveer.

En is die medaille intussen opgedoken?

'Het Huis' is een programma van Het NieuwsHuis voor Eén.

'Het Huis' met Élodie Ouedraogo, dinsdag 17 november om 20.35 uur op Eén en via VRT NU.