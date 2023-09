Het gaat slechter met Mano in 'Kinderziekenhuis 24/7'

Mano stelt het niet goed. Onverwachts kreeg hij een hersenbloeding ten gevolge van zijn tumor. Hij wordt met spoed geopereerd.

Céril is prematuur, maar wordt elke dag een beetje sterker en krijgt bezoek van zijn meter. Al sinds zijn geboorte is Ilyan een vaste patiënt bij gastro-enterologie. Hij heeft het short bowel-syndroom en kan hierdoor niet goed voeding en vocht opnemen in zijn lichaam. De dienst kinderorthopedie behandelt enkele patiënten met zeldzame aandoeningen.

'Kinderziekenhuis 24/7', om 20.45 uur op VRT 1.