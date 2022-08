Het einde van de vakantie brengt heel wat nieuws met zich mee bij Cartoon Network en Boomerang

Robin, Beast Boy, Cyborg, Raven en Starfire wonen in Jump City en vormen samen het superheldenteam de Teen Titans. Wanneer ze de wereld niet aan het redden zijn, leven ze samen als tieners zonder bemoeizuchtige volwassenen.

De misdaad bestrijden is zeker niet hun enige prioriteit. De jonge helden worstelen ook met andere problemen zoals beslissen wie de was doet, achterhalen wat de leukste grap ter wereld is en uitzoeken waar ze de lekkerste sandwich kunnen vinden. De Titans staan altijd paraat voor een avontuur, binnen én buiten het huis.

Bekijk het 7de seizoen van 'Teen Titans Go!' vanaf 19 september elke weekdag om 17.20 uur bij Cartoon Network.

Looney Tunes Cartoons

Vanaf 26 september, elke weekdag om 15.50 uur

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de serie 'Looney Tunes Cartoons'. Zie al je favorieten terug op tv, zoals Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Porky Pig, Yosemite Sam en de hele Looney Tunes-familie. Vriend of vijand, de ondeugende Looney Tunes bezorgen je veel kijkplezier met hun bekende humor en charme.

Kijk vanaf 26 september elke weekdag om 15.50 uur naar het nieuwe seizoen van 'Looney Tunes Cartoons' bij Boomerang!

'Tom en Jerry in New York'

Vanaf 5 september, elke weekdag om 16.25 uur

Tom en Jerry gaan los in Manhatten! Kat en muis installeren zich in hun nieuwe onderkomen in het Royal Gate Hotel waar zij voor flinke opschudding zorgen. Ze achtervolgen elkaar door Central Park en grote musea. Geniet voor het eerst van seizoen 1 en 2 bij Cartoon Network.

Bekijk vanaf 5 september, elke weekdag om 16.25 uur, de gekke avonturen van 'Tom en Jerry in New York' bij Cartoon Network!

'Jellystone!'

Vanaf 12 september, elke weekdag om 16.50 uur

Welkom in Jellystone, een stadje met karakter. Jellystone is een moderne stad met een ouderwetse charme. De bewoners lopen rond en hebben het met elkaar over hun dagelijkse beslommeringen. Sommige bewoners hangen in het café, andere blijven gezellig in hun huis en andere vliegen gewoon over je hoofd.

Kijk vanaf 12 september naar seizoen 1 en 2 van 'Jellystone', elke weekdag om 16.50 uur, alleen bij Cartoon Network!

Cartoonito

Vanaf 1 september, elke dag om 8.00 uur

Op 1 september start Boomerang met een gloednieuw blok voor de allerkleinsten. Tijdens Cartoonito zie je de leukste shows en series tussen 8.00 en 14.00 uur, waarbij de allerkleinsten op avontuur gaan met hun favoriete Boomerang-personages.

Ga vanaf 1 september elke dag om 8.00 uur mee op avontuur met je vriendjes, alleen bij Boomerang!

'Thomas de Stoomlocomotief'

Première 1 september om 13.00 uur

Stap aan boord en ontdek de gloednieuwe afleveringen van 'Thomas de Stoomlocomotief' seizoen 25. In deze afleveringen neemt Thomas je mee op avontuur langs verschillende culturen, perrons en ontmoet hij nieuwe locomotieven samen met zijn vriendjes.

De gloednieuwe afleveringen van 'Thomas de Stoomlocomotief' zijn tijdens het Cartoonito-blok te zien vanaf 1 september bij Boomerang.

'Troetelbeertjes: Ontdek de Magie'

Première 12 september om 12.30 uur

Volg de avonturen van Good Luck, Funshine, Cheer, Grumpy en Share bear wanneer zij proberen om de toekomst te beschermen met hun krachtige stralen. Iedere beer heeft zijn eigen superkracht die ze altijd inzetten voor positiviteit. Nostalgie voor ouders en gloednieuwe, liefdevolle avonturen voor de kinderen.

De gloednieuwe afleveringen van 'Troetelbeertjes: Ontdek de Magie' is vanaf 12 september te zien om 12.30 uur, bij Boomerang.

'Lamput'

Première 5 september

Tussen alle afleveringen door is het genieten geblazen met Lamput, het oranje wezentje dat ontsnapt is uit het laboratorium van Specs en Skinny. Samen doen ze er alles aan om Lamput te vangen, maar dat gaat moeizaam door zijn vermogen om altijd van vorm te veranderen.

Lach mee met seizoen 3 en 4 van 'Lamput' vanaf 5 september, alleen bij Boomerang.