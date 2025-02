Herman Brusselmans durft voor het eerst in zijn leven de zee in tijdens de reünie van 'Sergio Over De Grens'

In de afgelopen weken trok Sergio Herman met zeven bekende reisgenoten naar de smakelijkste uithoeken van Europa. Tijdens de inspirerende roadtrips ging hij niet alleen op zoek naar nieuwe smaken, culinaire tradities en lokale delicatessen, maar ook naar de verhalen, angsten en dromen van zijn bekende reisgezellen.

Betoverd door Sergio’s kookkunsten lieten Matthias Schoenaerts, Jennifer Heylen, Wesley Sonck, Barbara Sarafian, Bockie De Repper, Karen Damen en Herman Brusselmans in hun hart kijken. Op woensdag 19 februari nodigt Sergio zijn gasten uit voor een reünie in Andalusië, waar de zomers heet en de winters zacht zijn. In een authentieke Spaanse haciënda worden Jennifer, Wesley, Bockie, Karen en Herman rotverwend met lokale specialiteiten én een bijzonder zevengangenmenu, geïnspireerd op hun unieke reizen.

Zoals de gasten het van Sergio gewend zijn, moeten ze eerst zelf hun handen uit de mouwen steken voordat ze hun voeten onder tafel mogen schuiven. Voor het aperitief gaat Bockie op zoek naar de beste Ibericoham uit de streek, Herman helpt Sergio om een stukje Bretagne op de borden te toveren en Jennifer bezorgt de chef-kok bijna een hartaanval wanneer ze een tikkeltje overmoedig het dessert opdient. Terwijl Jennifer, Wesley, Bockie, Karen en Herman andermaal omvergeblazen worden door unieke gerechten, halen ze hun fijnste herinneringen op en blikken ze terug op hun culinaire avonturen. Zo kroop Jennifer in Portugal van kop tot teen in een traditionele wijnkruik, reden Sergio en Wesley zich vast in de ruwe berglandschappen van Armenië, ving Karen mosselen in Ierland, proefde Bockie in Sevilla van peperdure Ibericoham en 'riskeerde' Herman 'zijn leven' toen hij in getijdengebied oesters ging oogsten.

Tijdens zijn reis door Bretagne trotseerde Herman wel meerdere angsten. Veertig jaar lang durfde hij niet met de auto rijden, maar op een verlaten parking in Bretagne kroop hij met de hulp van Sergio voor het eerst weer achter het stuur. Nu, in Andalusië, gaat hij nog een stap verder en waagt hij zich als chauffeur van Jennifer en Sergio aan een kronkelig bergpad. Onder de warme Spaanse zon stapt hij, luid aangemoedigd door het reisgezelschap, zelfs voor het eerst in zijn leven met zijn voeten in de zee. Een enorme overwinning voor de grofgebekte schrijver, die een heilige schrik heeft voor water sinds hij op zijn elfde aan de verdrinkingsdood ontsnapte.

'Sergio Over De Grens', woensdag 19 februari om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.