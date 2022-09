Herkennen de 'Klopjacht'-speurders Mario?

Mario ontrolt zijn masterplan meer en meer, Zahna en Nisrine springen van de ene auto in de andere en Lothar dwaalt al dagenlang alleen rond in de bossen. De voortvluchtigen zitten verspreid over het hele land en maken het de speurders dus aardig lastig. Slagen ze erin om onder de radar te blijven, of worden de handboeien ook in aflevering 4 bovengehaald? ​ ​

Mario kon al verschillende dagen onder de radar blijven, en daar willen de speurders verandering in brengen. Ze proberen Mario’s netwerk zo goed mogelijk in kaart te brengen en controleren talloze motornummerplaten. En dat werpt zijn vruchten af. De speurders krijgen de bakker al snel in het vizier, maar Mario heeft wel nog een troef achter de hand waar de speurders nog niet van op de hoogte zijn. Hij scheerde eerder die dag zijn baard af en ziet er momenteel helemaal anders uit.



Ook Zahna en Nisrine zijn helemaal niet op hun gemak. Na een geldafhaling krijgen de speurders ook hen op het spoor en worden ze helemaal paranoia. Ze snellen van schuilplaats naar schuilplaats en mijden zoveel mogelijk de openbare weg. Maar door hulp in te schakelen van familie en vrienden krijgen de speurders toch meer informatie binnen. Blijven de speurders hen achternalopen, of zijn ze het duo toch eens een stapje voor?

'Klopjacht', aflevering 4, zondag 18 september om 19.55 uur bij Play4 én GOPlay