Helse badkamers doen de emmertjes overlopen in 'Huis Gemaakt'

De koppels van 'Huis Gemaakt' zijn druk bezig in de uitdagende en gevreesde badkamer. Ze hebben al heel wat obstakels overwonnen, en met het naderende deadlineweekend staat de laatste strijd nog voor de deur.

De badkamer gooit de ene uitdaging na de andere naar de koppels. Alsof dat nog niet genoeg is, bezoekt Cerina de werf om ervoor te zorgen dat iedereen de strakke deadline haalt. Wie zal aan het einde van de rit kunnen douchen en naar het toilet gaan? En welk koppel moet daar nog even op wachten? Aan het einde van de aflevering hebben juryleden Bart, Cerina en Béa opnieuw een kamerprijs ter waarde van 2.000 euro extra verbouwbudget te verdelen.

In Antwerpen staan Ana & Enis voor misschien wel hun grootste uitdaging in de badkamer: het zware bad naar de eerste verdieping tillen. Een bijna onmogelijke en gevaarlijke opdracht voor hen beiden. Ze roepen de hulp in van vrienden en familie. 'Het bad kan vallen, breken en op iemands voet terechtkomen. Het waren de langste vijf minuten van mijn leven', vertelt Ana. Terwijl de tijd genadeloos wegtikt, doemt er alweer een nieuw probleem op. Tijdens het tegelen van de douche vergeten ze het water af te sluiten, met een ravage tot gevolg...

In Aalst zijn de tegels al tegen de muur geplaatst, maar er blijkt iets mis te zijn gegaan met het voegsel dat Anouk heeft gemaakt. Alles droogt veel sneller uit dan verwacht. Er zit niets anders op dan schrobben, schrobben en nog eens schrobben, terwijl er kostbare tijd wegtikt. Wanneer Cerina plots opduikt, is ze niet bepaald te spreken over de creatieve afvoerconstructie van Anouk & Martin. En ze ziet nog meer problemen in de douche… Toch laten Anouk & Martin het hoofd niet hangen. Anouk heeft de creatieve smaak te pakken en schudt het ene na het andere idee uit haar mouw. 'Ik voel de ziel van het huis', lacht ze.

In Hasselt blijven de vervelende bochten in de muren Bavo & Kayleigh achtervolgen. 'Dit is de ergste deadline van heel mijn leven', verzucht Kayleigh. De klok tikt onverbiddelijk door en dan moeten Bavo & Kayleigh hun badkamermeubel nog ophangen. In de woonkamer ging dit volledig mis en hing het meubel scheef. 'Het enige waar ik aan denk is dat die kast moet hangen en niet zoals beneden. Het moet gewoon goed zijn. Ik heb nooit stress, maar nu wel', klinkt het bij Bavo.

'Huis Gemaakt', donderdag 30 november om 20.35 uur bij VTM.