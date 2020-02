'Help, Mijn Borsten Staan Online' over grooming

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

'Hij zei dat hij een meisje van 14 was en vroeg mij om te masturberen voor de webcam.' Tim bouwde een online vriendschap op met Lisa. Tenminste, dat dacht hij. Want Lisa heette in het echte leven Karel. En Karel was in het echte leven een volwassen man van 21.

Groomers zijn alomtegenwoordig op het internet. Ze zoeken contact met jongeren en doen zich voor als een leeftijdsgenoot. De jongens en meisjes zijn zich van geen kwaad bewust.

Evi Hanssen bezoekt Karel, in de gevangenis waar hij een celstraf van 5 jaar uitzit wegens grooming. 'Het is onthutsend om zien hoe snel kinderen meegingen in mijn spelletjes', zegt Karel, 'ze beseffen hoegenaamd niet hoe gevaarlijk het internet is.' Karel heeft intussen spijt van zijn misdaad. Hij schreef zijn slachtoffer een brief om zich uitgebreid te excuseren, maar beseft dat zijn excuses te laat komen. 'Wat ik deed was fout en kan ik niet meer ongedaan maken. Ik kan alleen maar hopen dat mijn verhaal andere kinderen leert dat ze op hun hoede moeten zijn.'

Mia is 13 als ze wordt verkracht door Maxime, een groomer die ze online leerde kennen. Maxime zei dat hij een jongen van 17 was, maar in werkelijkheid is het een volwassene van 28. 'Ik lig heel vaak te wenen in bed', vertelt Mia. 'Uit verdriet, maar ook uit boosheid, omdat ik slimmer had moeten zijn.'

Evi Hanssen gaat ook de ouders van slachtoffers opzoeken. Wat kan en moet je als ouder doen om te voorkomen dat je eigen kind in de val loopt? 'Ik las in haar inbox plots dat ze had afgesproken met een oudere man', vertelt Cindy, de moeder van Femke. 'Ik heb op het allerlaatste moment kunnen voorkomen dat de afspraak doorging. Ik was er van overtuigd dat Femke groot en volwassen was, maar nu besef ik pas hoe klein ze eigenlijk nog is. Ik wist niet dat ze zo naïef was.'

Cindy roept andere ouders op om te praten met hun kinderen en ja, ook om hen te controleren. Dat lijkt not done maar alleen zo heeft ze haar dochter uit de klauwen van een groomer gered.

Evi Hanssen gaat de confrontatie met de groomers niet uit de weg en krijgt daarbij de hulp van Jamilla Baidou. De Antwerpse vlogster lokte in 2018 een pedofiel in de val toen ze zich voordeed als 13-jarig meisje op een chatsite.

Met haar hulp begint Evi te chatten met Stef, een volwassen man van 52. Evi gaat nog een stap verder en spreekt met Stef af aan het station...

'Help, Mijn Borsten Staan Online', maandag 3 fabruari om 21.30 uur op VIER.

Indien jongeren zich herkennen en of hulp zoeken, kunnen zij terecht bij Childfocus via 116 000.