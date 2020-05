'Helden van Hier: Corona' sluit hoopvol af

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op maandag 11 mei waait er een wind van hoop door de laatste aflevering van 'Helden van Hier: Corona'. De voorbije weken volgden bijna 700.000 kijkers het leven van de hulpverleners tijdens de coronacrisis op de voet, goed voor 30,8% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

In de slotaflevering kunnen die hulpverleners eindelijk ademhalen: COVID-afdelingen worden afgebouwd en het normale leven wordt voorzichtig weer aangevat. Alle spilfiguren blikken terug op de meest intense weken van hun leven en krijgen een onvergetelijk eerbetoon. Vanaf maandag 18 mei zendt VTM het tweede seizoen van 'Helden van Hier: In De Lucht' opnieuw uit, waarin piloten, spoedartsen en -verplegers uitrukken met de enige MUG-helikopter van Vlaanderen.

Terwijl Ferdy, die een maand in kunstmatige coma lag, meer en meer vorderingen maakt bij de kinesist, worden in het Jessa Ziekenhuis COVID-afdelingen gesloten. Vandaag krijgt de afdeling hartziekten haar oude bestemming terug. Verpleging en onderhoudspersoneel slaan de handen in elkaar om de hele dienst te ontsmetten. Intensiviste Dr. Ilse De Pauw blikt al vooruit. Vanaf nu is het hele ziekenhuis ontdubbeld: COVID en niet-COVID. Ze hoopt dat er geen nieuwe piek komt, maar ze zijn er wel klaar voor. Op elk moment kunnen ze het aantal bedden weer opschroeven.

Op het openbaar vervoer is het dragen van mondmaskers nu verplicht. Terwijl VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer uitzoekt of de mensen zich aan de regels houden, voert de politie controles uit. De meeste mensen hebben wel een masker bij, maar weten niet wanneer ze het nu juist moeten opzetten.

In heel het land wordt er al wekenlang om klokslag 20.00 uur geapplaudisseerd. Meer dan ooit voor de personages uit de reeks. Mensen hebben zich verzameld voor het huis van Flora, de brandweer staat voor het WZC in Wichelen, buurtbewoners klappen voor begrafenissen De Ras en de politie van Oostende, en het personeel van Spoed Stuivenberg zet de handen op elkaar voor de laatste levering van #feedthenurses.

'Helden van Hier: Corona' sluit af met een ultiem eerbetoon. Op het dak van het Jessa Ziekenhuis spelen Isolde Lasoen, Jef Neve, Flip Kowlier en Tijs Delbeke speciaal voor de zorgverleners een aangepaste versie van 'Heroes' van David Bowie. De beelden worden live gestreamd, zodat alle zorgverleners kunnen meekijken. Tijdens het lied wordt teruggeblikt op de sterkste momenten uit de reeks.

'Helden van Hier: Corona' sluit af met langste bedankingslijst ooit

Speciaal voor de slotaflevering lanceerde 'Helden van Hier: Corona' een uitzonderlijke oproep. Via heldenvanhier.be riepen ze Vlaanderen op om massaal hún persoonlijke helden uit de zorg in de kijker te zetten. Door via de website eenvoudigweg de naam en het beroep van hun zorgheld door te geven, kon iedereen een bijdrage leveren aan de langste ketting van bedankingen ooit. Maar liefst 5.600 mensen stuurden de naam van hun held of heldin ondertussen al in. Zo verbrak 'Helden van Hier' het record dat op naam van de film X-Men stond, met een creditlijst van 3.700 namen. Met die indrukwekkende lijst sluit 'Helden van Hier: Corona' maandag af.

'Helden van Hier: Corona', maandag 11 mei om 21.50 uur bij VTM.