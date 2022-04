Heel wat nieuws te bekijken in de paasvakantie op Cartoon Network en Boomerang

Grizz, Panda en Ijsbeer zijn weer terug met een portie gekke avonturen. Na de populaire Cartoon Network serie, 'We Bare Bears', is er de spin-off 'We Baby Bears'.

We volgen de berenbroertjes nog steeds tijdens hun avonturen, alleen zijn ze nu een pak jonger. In een magische doos zoeken ze naar fantastische nieuwe werelden, op zoek naar een plek om thuis te noemen.

Kijk vanaf 18 april elke weekdag om 15.25 uur naar de gloednieuwe serie 'We Baby Bears', alleen bij Cartoon Network!

DC SUPER HERO GIRLS

NIEUWE AFLEVERINGEN

VANAF 11 APRIL, elke weekdag om 17.05 uur

Move over Batman, Superman en Aquaman want vanaf nu houden Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Green Lantern, Zatanna en Bumblebee oftewel de 'DC Super Hero Girls' de straten schoon van criminaliteit!

In de iconische stad Metropolis proberen de DC Super Hero Girls een evenwicht te vinden tussen hun gewone leven als tiener op de middelbare school en hun superhelden alter ego. Wanneer ze niet bezig zijn met typische tienerproblemen zoals sociale hiërarchie of het behalen van goeie punten op school moeten ze al hun krachten aanwenden om vijanden als Harley Quinn, Catwoman of Poison Ivy te stoppen!

Elke heldin heeft haar eigen specifieke krachten, maar samen zijn ze sterker dan ooit!

Kijk vanaf 11 t/m 19 april naar de gloednieuwe afleveringen van 'DC Super Hero Girls'. Elke weekdag om 17.05 uur, bij Cartoon Network!

NEW LOONEY TUNES

NIEUWE AFLEVERINGEN

VANAF 6 APRIL, elke dag om 14.55 uur

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de afleveringen van 'New Looney Tunes'. Zie al je favorieten terug op tv, zoals Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Porky Pig, Yosemite Sam en de hele Looney Tunes familie.

De afleveringen van seizoen 3 zie je vanaf 6 april elke dag om 14.55 uur bij Cartoon Network.

BOOMERANG’S BESTE VRIENDEN

VANAF 14 APRIL, elke dag om 11.00 uur

Mr Bean, steeds vergezeld van zijn trouwe sidekick Teddy en zijn betrouwbare Mini Cooper, komt tegenover zijn kregelige huisbazin mevrouw Wicket en haar kwade eenogige kat Scrapper te staan. We volgen het leven van onze ongelukkige held bij alledaagse dingen, die bij hem steeds in een grappig avontuur veranderen. Plezier voor de hele familie!

De onafscheidelijke vrienden Mr Bean en Teddy zijn vanaf 14 april elke dag om 11.00 uur te zien tijdens Boomerang’s Beste Vrienden.

DINO LESSEN

Elk weekend om 11.00 uur

Yabba Dabba Dino’s is een spin-off van De Flintstones. In deze serie volgen we de beste vrienden Pebbles Flintstone en Bamm-Bamm Rubble. Ze groeien op in een prehistorisch tijdperk waar ze wonen in het plaatsje Bedrock, een moderne beschaving in het stenen tijdperk. Wanneer ze de kans hebben, gaan ze de wildernis 'De Crags' in, waar de omgeving net zo wild en fantastisch is als de vele dinosauriërs die daar leven. Dino is Pebbels en Bamm-Bamm’s loyale vriend, waarmee ze samen eindeloze avonturen beleven.

In 'Dino Lessen' leer je tussen de afleveringen van Yabba Dabba Dino’s door leuke feiten en weetjes over dinosauriërs! Tot en met 10 april elk weekend te zien om 11.00 uur bij Boomerang.

GRIZZY EN DE LEMMINGS

Elke dag om 19.30 uur

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter midden in de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust. In 'Grizzy en de Lemmings' afleveringen zetten de op het eerste gezicht schattig en onschuldig lijkende Lemmings de boel op zijn kop.

'Grizzy en de Lemmings op Wereldreis' zie je elke dag van 19.30 tot 21.30 uur bij Boomerang.