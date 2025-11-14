Harry & Olga lachen om hun iconische 'The Sky Is the Limit' fragment in 'Kijken en Kijken, Kijken'

Deze week nemen Harry en Olga samen met hun dochtertje Cataleya plaats voor het scherm om de meest iconische Play-momenten van de afgelopen 30 jaar te herbeleven en becommentariëren.

Ze kijken terug naar legendarische fragmenten uit onder andere 'The Sky Is the Limit', met de bekende quote: 'Ik heb drie vrouwen: mijn spek, mijn gras en Olga.'

'Kijken en Kijken, Kijken' duikt ook opnieuw in de heerlijke chaos van 'Komen Eten', op zoek naar de handleiding van de afwasmachine. En we keren terug naar de Belgische kust, waar jonge mensen in Zeetongen en Bakvissen op zoek gingen naar zon, fun en avontuur.

'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 15 november om 20.00 uur op Play.