Kijkcijfers: maandag 10 en dinsdag 11 november 2025
Joost Klein wordt nieuwe coach in 'The Voice van Vlaanderen'
'Homo Universalis' komt terug. Schrijf je nu in!

Harry & Olga lachen om hun iconische 'The Sky Is the Limit' fragment in 'Kijken en Kijken, Kijken'

vrijdag 14 november 2025
Foto: Play - © Play Media 2025

Deze week nemen Harry en Olga samen met hun dochtertje Cataleya plaats voor het scherm om de meest iconische Play-momenten van de afgelopen 30 jaar te herbeleven en becommentariëren.

Ze kijken terug naar legendarische fragmenten uit onder andere 'The Sky Is the Limit', met de bekende quote: 'Ik heb drie vrouwen: mijn spek, mijn gras en Olga.'


'Kijken en Kijken, Kijken' duikt ook opnieuw in de heerlijke chaos van 'Komen Eten', op zoek naar de handleiding van de afwasmachine. En we keren terug naar de Belgische kust, waar jonge mensen in Zeetongen en Bakvissen op zoek gingen naar zon, fun en avontuur.

'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 15 november om 20.00 uur op Play.


Kijken en Kijken Kijken op tv
Zaterdag 15 november 2025 om 20u00  »
Play 4
In Kijken en Kijken Kijken kruipen de kijkers mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de 30 jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Maandag 17 november 2025 om 17u55  »
Play 4
In Kijken en Kijken Kijken kruipen de kijkers mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de 30 jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Woensdag 19 november 2025 om 22u30  »
Play 4
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Vrijdag 21 november 2025 om 18u50  »
Play 4
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
Zaterdag 22 november 2025 om 20u00  »
Play 4
Kruip mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de dertig jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht Play
https://www.goplay.be/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Het team van 118 bestrijdt een noodsituatie wanneer een vrachtwagen met miljoenen bijen crasht op de straten van Los Angeles, waardoor een zwerm loskomt.

'9-1-1', om 22.30 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:55
    Dierendokters 24/7
    06:00
    In bed met Olly
  • 13:25
    Sporza: WK Voetbal U-17 2025
    01:30
    Nachtlus
  • 14:54
    Cirkelhoek
    05:00
    Geen uitzending
  • 14:20
    Wittekerke
    00:55
    NYPD Blue
  • 14:35
    Blind Getrouwd UK
    23:00
    3 Days to Kill
  • 14:25
    Parks and Recreation
    01:20
    The Big Bang Theory
  • 14:20
    Xena: Warrior Princess
    01:00
    Geen uitzending
  • 14:30
    Christmas on Cherry Lane
    23:50
    Country Christmas Album
  • 14:55
    Geen uitzending
    01:25
    SOS Piet
  • 14:15
    The Sky is the Limit
    01:05
    De Zussen Coorevits
  • 14:20
    Fire Country
    01:40
    Neighbours: A New Chapter
  • 14:20
    Hawaii Five-0
    02:00
    Cobra Kai
  • 14:40
    Chateau Meiland
    01:45
    Embarrassing Bodies
  • 14:15
    Snapped
    01:25
    Rizzoli & Isles
  • 13:00
    De Tafel van Athumi
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 14:51
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 14:40
    De Sterrenkaart
    01:10
    Veldvers
  • 14:55
    Hope Street
    01:40
    Douglas is Cancelled
  • 14:00
    Station 19
    01:00
    Hudson & Rex
  • 14:40
    NOS Journaal
    01:15
    EenVandaag
  • 14:50
    Blokhuis extra
    01:35
    Café Kockelmann
  • 14:50
    Mojo Fliptop
    01:05
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen