Harry & Olga lachen om hun iconische 'The Sky Is the Limit' fragment in 'Kijken en Kijken, Kijken'

Deze week nemen Harry en Olga samen met hun dochtertje Cataleya plaats voor het scherm om de meest iconische Play-momenten van de afgelopen 30 jaar te herbeleven en becommentariëren.
Ze kijken terug naar legendarische fragmenten uit onder andere 'The Sky Is the Limit', met de bekende quote: 'Ik heb drie vrouwen: mijn spek, mijn gras en Olga.'
'Kijken en Kijken, Kijken' duikt ook opnieuw in de heerlijke chaos van 'Komen Eten', op zoek naar de handleiding van de afwasmachine. En we keren terug naar de Belgische kust, waar jonge mensen in Zeetongen en Bakvissen op zoek gingen naar zon, fun en avontuur.
'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 15 november om 20.00 uur op Play.
Kijken en Kijken Kijken op tv
In Kijken en Kijken Kijken kruipen de kijkers mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de 30 jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.
