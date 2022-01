Hardcore stuff: Sergio Herman en Kürt Rogiers proeven 10 jaar oude boter in Marokko

Van handgemaakte couscous tot saffraan uit een bloem en boter die 10 jaar heeft gerijpt. Morgen, dinsdag 11 januari om 20.35 uur, trekt Sergio Herman eropuit met Kürt Rogiers naar Marokko. Het land van 'duizend-en-een-nacht' boeit Sergio mateloos om haar adembenemende natuur, cultuur en ongelooflijk rijke keuken.

Tijdens de reis verwondert levensgenieter Kürt zich letterlijk over alles wat hij ziet, zoekt het duo het avontuur op tijdens een offroad ritje in de woestijn en worden Sergio en Kürt emotioneel wanneer ze over de gezondheid van hun ouders spreken.

'Ik heb echt het gevoel dat we binnenrijden in een sprookje. Dit is gewoon Disneyland', lacht Kürt wanneer ze op een lokale markt in Taroudant arriveren. Kürt komt ogen tekort en waant zich op een andere planeet wanneer hij het fruit uit de kramen nauwelijks herkent: 'Dat ziet er toch helemaal anders uit dan bij ons', lacht hij. In Taliouine, het hart van het Marokkaanse saffraangebied, gaat het duo mee op pad om één van de duurste specerijen ter wereld te plukken. 'Dit is de eerste keer dat ik verse saffraan zie', vertelt Sergio. Tijdens het plukken vertelt Kürt over de gezondheid van zijn ouders en dat raakt ook bij Sergio een gevoelige snaar. 'Mijn vader heeft al jaren chronische kanker. Je ouders zien aftakelen, dat vind ik heel heftig', vertelt Kürt.

In de Draa-vallei mag het duo één van dé smaakmakers van Marokko proeven: gerijpte boter, beter bekend als 'smen'. 'Het blijkt hardcore stuff te zijn', waarschuwt Sergio nog. De smen is minstens 10 jaar oud en dat zullen de heren geweten hebben… 'Ik moet ervan walgen!' Aan het einde van de reis overnachten Sergio en Kürt in een tentenkamp aan de rand van de woestijn. Onderweg naar hun bestemming zoeken ze het avontuur op en gaan ze offroad. 'We zijn precies op de maan. Ik wist dat het speciaal ging zijn maar dit, nee', concluderen de heren. Tijdens één van hun wilde en ruige ritten doet Kürt op de valreep nog een onthulling over zijn ‘strakke en kleine poep’, iets waar hij meteen spijt van heeft…

'Sergio Over De Grens', dinsdag 11 januari om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.