Hanne, Marthe en Julia van K3 krijgen (voor even) een nieuwe haarkleur

Even iconisch als hun vele hits, zijn de haarkleuren van de K3'tjes. Maar vandaag ondergaan Hanne, Marthe en Julia een metamorfose in 'K3, één jaar later'.

Ze meten zich een nieuwe haarkleur aan en draaien de rollen van ‘de blonde’, ‘de zwarte’ en ‘de rosse’ volledig om. Voor even dan toch. Nadat de meisjes zich op een bloedhete dag op de Lokerse Feesten de longen uit het lijf zingen - en zweten - brengen ze een incognito bezoekje aan de bijhorende kermis. Daar proberen Hanne, Marthe en Julia onopgemerkt van een suikerspin en een rondje in ‘de rups’ te genieten. En met elkaars K3-pruiken op het hoofd kan niemand hen herkennen, toch?

K3, één jaar later op tv

De festivalzomer gaat gebukt onder een hittegolf, maar 'the show must go on' en dus zingen de meisjes al zwetend, meermaals per dag, de longen uit hun lijf. Gelukkig is er ook tijd voor ontspanning.

De festivalzomer gaat gebukt onder een hittegolf, maar 'the show must go on' en dus zingen de meisjes al zwetend, meermaals per dag, de longen uit hun lijf. Gelukkig is er ook tijd voor ontspanning.

K3 heeft een ontzettend drukke zomer voor de boeg boordevol optredens: kleine festivals, '10 om te Zien'-optredens én de foute party in een tjokvol Sportpaleis.

De festivalzomer gaat gebukt onder een hittegolf, maar 'the show must go on' en dus zingen de meisjes al zwetend, meermaals per dag, de longen uit hun lijf. Gelukkig is er ook tijd voor ontspanning.