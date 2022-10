Halve finale 'LEGO MASTERS' start met spannende twist

De laatste meters richting de grote finale van 'LEGO MASTERS' zijn in zicht. Nu zaterdag 22 oktober zetten de 4 overblijvende teams alles op alles om een finaleplekje te bemachtigen. En dat wordt pittig.

Voor de eerste opdracht moeten ze aan het dierenrad draaien en dat dier nabouwen. Het lijkt gemakkelijk, maar niets is minder waar. Na een uur wordt de klok plots stilgezet. 'Jullie dachten dat het een makkie zou worden, maar deze opdracht heeft een twist', klinkt het bij Andy. Een tweede dierenrad rolt de studio binnen. 'Jullie mogen opnieuw aan het rad draaien', zegt co-host Jamai. 'Aan de eerste helft van het dier bouwen jullie je tweede dier.'

Voor de eliminatieopdracht moeten ze een fantasierijke wereld bouwen boven en onder een grote wolk. De lat ligt daarbij extra hoog want deze opdracht is allesbepalend. Welk duo slaat erop of eronder en kan een plekje veroveren in de grote finale?

Wie naar de finale van 'LEGO MASTERS' gaat, ontdekt de kijker nu zaterdag 22 oktober om 20.30 uur bij VTM.