Gouden mandje tussen seksspeeltjes of bij hoogbegaafde tweeling in 'Viervoeters'

In de vierde aflevering van 'Viervoeters' snuffelen Joris en Dominique hun hondenparadijs af naar dé liefdesbom tussen mens en hond. Zo hopen Domien en Inge met hun drie kinderen op een succesvolle ontmoeting met een nieuwe beste vriend die rust kan brengen in huis en het hoofd van hun hoogbegaafde tweeling.

En om mama en papa te overtuigen een hond in huis te nemen, trokken de kids hun hele trukendoos open: 'We hebben mama haar lock screen van haar gsm ingesteld met een schattige hond en de tekst: mogen wij een hondje? We hebben ook al opgezocht welke hond het beste bij ons gezin zou passen, we hebben asielen opgezocht en we zijn al een hondenspeelgoedje gaan kopen.' Om dan nog maar te zwijgen over de vele foto’s en filmpjes in huis…

An is voor het eerst in haar leven single en zoekt een partner in crime om lange wandelingen te maken aan zee. Zal Cavalier King Charles, Marley, de nieuwe man in haar leven worden? An verkoopt verzorgingsproducten en erotische speeltjes, dus Marley zal er wel de knisperende gels en vibrators moeten bijnemen.

Na het overlijden van de Bordercollie Cartouche, zijn Marleen en Guy klaar voor een nieuwe viervoeter in hun leven.

'Viervoeters', woensdag 22 september om 20.35 uur op Play4.