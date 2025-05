'Gloria Mundi': actrice Jennifer Heylen herontdekt Rwanda

Actrice Jennifer Heylen keert voor het eerst sinds haar tienerjaren terug naar Rwanda, het geboorteland van haar moeder.

Ze neemt Gloria mee naar het hipste haarsalon van Kigali. Ze dansen met familie, verdiepen zich in het genocidemonument en kamperen in het regenwoud. In het dorp van Jennifers moeder ontdekken Jennifer en Gloria de extase van de lokale misviering én bezoeken ze het nieuwe huis van Jennifers mama.

Jennifer Heylen (33) werd geboren in Elsene, groeide op in Bierbeek en heeft Rwandese roots. Sinds haar tienerjaren is ze niet meer in Rwanda geweest, nu herontdekt ze het land.

'Gloria Mundi', maandag 12 mei om 20.40 uur op VRT 1.