Gilles (Bart Hollanders) gaat op de lappen met zijn eerste liefje Flo (Charlotte Timmers)

Dinsdag 26 september gaat de gloednieuwe fictiereeks 'Exen' om 21.45 uur van start bij VTM. Daarin kruipt Bart Hollanders in de huid van de onhandige bon-vivant Gilles, die zijn vriendin Yasmine (Serine Ayari) zweert dat hij echt veranderd is en zijn losbandige leventje vaarwel heeft gezegd.

Tot hij met haar in het huwelijksbootje stapt en zijn ex-lieven niet langer kan ontlopen…

Naast Ella-June Henrard, Janne Desmet en Eva Binon speelt ook Charlotte Timmers één van de exen van Gilles: Flo, ook wel gekend als Flo Apero. Flo is een losbollige event manager en vooral ook: Gilles eerste liefje. Ze waren even verliefd, maar uiteindelijk groeide hun band vooral uit tot een diepe vriendschap. De twee zagen mekaar al een lange tijd niet meer, maar wanneer Gilles er maar niet in slaagt om de favoriete trouwlocatie van Yasmine te strikken, zoeken hij en zijn beste vriend Luca (William Boeva) Flo op om haar hulp in te roepen. En niet alleen Gilles heeft verrassend nieuws voor Flo, zij blijkt ondertussen zelf al 9 maanden samen te zijn met Vanessa (een rol van Sarah Vandeursen), Vanni voor de vrienden.

'Exen', vanaf dinsdag 26 september om 20.45 uur op VTM.