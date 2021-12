Gigantische winst voor Jacques Vermeire en Stephanie Planckaert in 'Eenmaal Andermaal'

Vorige week stond de tussentijdse balans op 1.835 euro winst voor Jacques Vermeire en 2.692 euro voor Axel Daeseleire. In de aflevering van woensdag kunnen beide heren de laatste keer hun budget voor de finale verhogen. Dat doen ze deze week in Gent waar ze worden bijgestaan door Stephanie Planckaert en Kim Van Oncen.

De markt aan Sint Jacobs is normaal the place to be voor antiek- en brocanteliefhebbers, maar door het regenweer staan er nu amper drie kraampjes. Na een half uurtje houden beide duo's het voor bekeken. Gelukkig zijn er in Gent voldoende overdekte alternatieven: de brocanteshops in het centrum of aan de rand van de stad.

Zo gaan Stephanie en Jacques langs bij verkoper Vermeire en zien ze een art deco lamp van Sabino staan. Vraagprijs is 75 euro. 'Dat vind ik een heel propere prijs, maar 't zou sympathieker zijn als Vermeire voor Vermeire nog wat van de prijs kan afdoen', probeert Jacques. De verkoper hapt toe en het duo krijgt de lamp mee voor 50 euro.

Voor een sneeuwpanter in Italiaans aardewerk tellen Jacques en Stephanie 360 euro neer, hun duurste aankoop in Gent. Een zeldzaam beest, maar wordt het ook een duur beest?

Eens op de veiling wordt het weer spannend. Beide duo’s maken winst op hun objecten maar de art deco lamp van marmer, brons en glas haalt zo maar eventjes 24 maal de aankoopprijs en wordt verkocht voor het fenomenale bedrag van 1.200 euro. Wat betekent dit voor het eindresultaat? Is dit voldoende voor Jacques om Axel in te halen en met een voorsprong aan de finale te starten? Want in die finale gaan beide heren volgende week een laatste keer op koopjesjacht en wel met de winst die ze de voorbije weken bij elkaar wisten te sprokkelen.

'Eenmaal Andermaal', woensdag 15 december om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.