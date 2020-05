Gezinsuitbreiding voor Bab Buelens en Vincent Banic in 'Beestig'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'Puppyfever'! In 'Beestig' gaat dierendokter Joshua nu zaterdag, 9 mei om 18.25 uur, op zoek naar de ideale puppy voor tortelduifjes Bab Buelens en Vincent Banic.

Bab en Vincent hebben alvast enkele eisen voor hun toekomstige viervoeter: 'We willen graag een lieve, sociale, knuffelbare en schattige hond', vertelt Bab, 'Eentje met veel haar, daar kun je goed in roefelen als je knuffelt.' Joshua neemt het koppel mee op kraambezoek bij een nestje Amerikaanse Cocker Spaniels, de perfecte match volgens hem. Bij aankomst is Bab meteen enthousiast: 'Oh hoe leuk, it’s so fluffy!' Welke puppy mag over een paar maanden intrekken bij het koppel en hebben ze al een naam in gedachten?

Bab en Vincent zijn niet de enige dierenliefhebbers in bekend Vlaanderen. De kijker maakt ook kennis met Border Collie Lasse. Sinds zijn komst, is geen enkele schoen meer veilig ten huize Saartje Vandendriessche. 'Het is een schat van een hond, maar hij doet graag zijn goesting en eet ook heel graag sloffen en pantoffels', zegt Saartje.

Verder loopt Joshua stage bij boerenpaard Dina en garnaalvisser Stefaan en leren we meer over de manier waarop vogels communiceren, neuriënde apen en veelvraten in de dierenwereld.

'Beestig', zaterdag 9 mei om 18.25 uur bij VTM.