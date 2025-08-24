Gesukkel met Japans toilet in de laatste week van 'Met Vier In Bed'

Batwheels, Mr. Bean en Barney nemen Cartoonito over in september
zondag 24 augustus 2025
'Met Vier in Bed' sluit het logeeravontuur af in vier unieke B&B's, waar warme gastvrijheid en persoonlijke verhalen de hoofdrol spelen. Van een Japans toilet vol verrassingen in Beringen tot culinaire hoogstandjes in Haspengouw: de slotweek staat garant voor emotie, warmte én een vleugje humor.

Welkom in Beringen in Limburg. Waar hartelijke gastvrijheid en industrieel erfgoed hand in hand gaan. Ann (59) toverde een voormalig logementshuis dat onderdak bood aan mijnwerkers om tot luxe gastenverblijf Just Be Mine. De gasten ontdekken er tot groot jolijt een Japans toilet in hun kamer. Nadien springen ze op de fiets, langs iconische plekken in Limburg. Van filmsets van Marina en villa’s van vroegere mijndirecteurs tot een subtropisch duikcentrum. 



Van Beringen naar Niel. De gasten verblijven in Het Boekenhof, de gezellige B&B van Kris (58) en Ilse (57). Het koppel verrast de gasten met huisgemaakte paella en hun pakkend verhaal. Zij ruilden hun camping in Zuid-Frankrijk – de levensdroom van Kris – in voor een nieuw avontuur dichter bij kinderen en kleinkinderen.


Rob (42) en Wouter (39) verwelkomen hun gasten in De Schuur in Vissenaken, een toegankelijke vakantiewoning met functionele kamers. De twee ontroeren de rest van het gezelschap met hun warm hart en zorgend karakter: het koppel heeft twee pleegdochters en baatte voordien een kinderdagverblijf uit. Meteen ook dé verklaring waarom de deurknoppen in de vakantiewoning zo hoog staan. Voor de gasten is er geen tijd om te luieren: ze moeten zélf voor hun ontbijt zorgen. Na het eten helpt iedereen mee op de zorgboerderij die bij de woning hoort.

De jonge ondernemers Maxime (28) en Laura (30) maakten hun droom waar en openden een B&B in Haspengouw: het elegante Pastorij Huys. De andere duo's zijn bij aankomst meteen onder de indruk van zóveel grandeur. ’s Avonds verwennen Maxime en Laura het gezelschap met lokale bubbels en een heerlijk sharing menu in hun bistro, waar Laura in de keuken staat en Maxime gasten verwelkomt. 

'Met Vier in Bed', maandag 25 augustus tot en met donderdag 28 augustus om 20.30 uur bij VTM.

Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over All3Media Belgium
Wanneer vijfentwintig jaar na haar vermissing het lijk van de destijds 16-jarige Nathalie Deridder wordt opgegraven bij een landhuis, betekent dat het einde van een jarenlange onzekerheid voor haar nabestaanden. Haar beste vriendin Eva Ruttenberg probeert door middel van hypnotherapie in haar geheugen te graven om uit te zoeken wie schuldig is aan Nathalies dood. Familiegeheimen worden opgerakeld, het heden wordt overschaduwd door het verleden en niets zal nog hetzelfde zijn.

'Het Geheugenspel', film uit 2023 met oa. Anna Drijver en Louis Talpe, om 20.35 uur op VTM.

