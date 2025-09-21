Gert heeft een duidelijke vraag voor Viktor in 'De Verhulstjes'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 21 september 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

Eindelijk is het zo ver: Viktor organiseert zijn eerste housewarming in Knokke. De familie werd er nog nooit eerder uitgenodigd en is dan ook nieuwsgierig om zijn nieuwe woning te ontdekken.

Onderweg kan Gert zich niet inhouden en stelt hij een prangende vraag in de auto: 'Wanneer word ik nu eigenlijk grootvader?'



Ook Marie gooit de deuren van haar nieuwe woning open. Zij nodigt de familie uit voor een housewarming en de verjaardag van Jef. Dubbele reden dus om te vieren.

Maar voor ze naar Marie gaan, houdt de familie eerst nog een tussenstop bij de roots van Gert: Café De Zwaan, een plek vol herinneringen voor hem.

'De Verhulstjes', zondag 21 september om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.


