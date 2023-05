Gerben Tuerlinckx en Ender Scholtens moeten 50 naamgenoten zoeken in 'Make it Happen!'

Foto: VTM GO - © DPG Media 2023

Say what? 'Een groepsfoto maken met vijftig naamgenoten in slechts 24 uur tijd', zo luidt de opdracht voor Gerben Tuerlinckx en Ender Scholtens in een nieuwe aflevering van 'Make it Happen!', om 16.00 uur exclusief op VTM GO.