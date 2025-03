'Gelukkig Gescheiden' donderdag met Siegrid & Ivo

Siegrid (63) en Ivo (66) leren elkaar 44 jaar geleden kennen bij de Chiro van Tongerlo. In 1982 trouwen ze en ze krijgen samen 3 kinderen: Joris (37), Laura (35) en Hugo (28).

Laura heeft intussen zelf ook 2 kindjes. In 2002 is de liefde tussen Ivo en Siegrid over en gaan ze uit elkaar. Voor Siegrid is het duidelijk: 'Bij mij komt niemand meer binnen met valies, enkel met een weekendtas.' En het universum beantwoordt haar verzoek, want enkele jaren later loopt ze vrachtwagenchauffeur Johan (58) tegen het lijf, die alleen in het weekend thuis is. Intussen wonen Johan en Siegrid 16 jaar samen en zijn ze 15 jaar getrouwd. Op hun huwelijk is Siegrids ex Ivo chauffeur en fotograaf. In 2017 speelt Martine (60) een rolletje in een toneelstuk dat Siegrid regisseert. Ivo ziet Martine spelen en denkt: 'Dat is iets voor mij.' Hij krijgt van Siegrid ook een rolletje in het toneelstuk en leert Martine zo beter kennen. Een paar maanden later gaat Ivo bij haar wonen en blijft daar plakken.

'Gelukkig Gescheiden', donderdag 13 maart om 20.40 uur op VRT 1.