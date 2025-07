Gekke zomerse avonturen in augustus op Cartoon Network

De reeks speelt zich af in het charmante stadje Jellystone. We volgen een bonte verzameling Hanna-Barbera-personages terwijl ze er wonen, werken, spelen en op een knotsgekke manier samen het stadje op stelten zetten.

'Jellystone! Crisis op oneindige pret'

Zaterdag 2 augustus om 12.00 uur

Huckleberry Hound is trotse burgemeester van Jellystone. Cindy, Boo Boo en Yogi vormen het medisch team van de stad. Jabberjaw werkt in de kledingwinkel van Magilla, waar ze alle vlinderdassen en hoeden leveren aan de inwoners. Elk personage heeft een eigen rol binnen de gemeenschap. Hun paden kruisen elkaar op grappige en absurde manieren, waarbij alledaagse situaties eindigen in hilarische chaos.

Deze speciale aflevering is een crossover met klassieke Cartoon Network-personages uit 'Dexter's Laboratory', 'The Powerpuff Girls', 'The Adventures of Billy & Mandy' en anderen.

'LEGO DREAMZzz: Betreed Het Cyberspel'

Vanaf maandag 25 augustus, elke weekdag om 16.40 uur

Wanneer nieuwe, technologisch geavanceerde schurken en mysterieuze torens opduiken in de droomwereld, komen Mateo, Izzie en de droomjagers opnieuw in actie. Al snel ontdekken ze dat een briljant meesterbrein de droomwereld naar zijn eigen beeld wil herscheppen. Met een directe aanval op creativiteit en inspiratie dreigt hij de droomwereld voorgoed te veranderen.

Bekijk vanaf 25 augustus het nieuwe seizoen van 'Lego DreamZzz' op Cartoon Network en HBO Max.

Zomerfestival

Vanaf zaterdag 9 augustus, elke weekend om 10.00 uur

De Cartoon Network figuren zijn klaar om de zomer in stijl te vieren met een festival vol muziek, dans, verfrissende avonturen, gelach en heel veel plezier.

Maak je klaar om het beste van jezelf te geven op het CN Summer Festival vanaf zaterdag 9 augustus om 10.00 uur op Cartoon Network en HBO Max.