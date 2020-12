Geike Arnaert en Luka Cruysberghs zingen samen 'Mad About You' in 'RIP 2020'

Guga Baúl, Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans en Jonas Van Geel halen woensdag in 'RIP 2020' opnieuw onderwerpen, personen, gebeurtenissen en tv-programma's boven die opvielen in het afgelopen jaar.

Dé comeback van 2020 is die van Geike Arnaert bij Hooverphonic. In een speciale heruitgave van de klassieker 'Mad About You' doen Geike (Nathalie) en voormalig Hooverphonic-zangeres Luka Cruysberghs (Ruth) elk hun relaas van de feiten.

Beluister het nummer hier:

Reporter Ruth reist naar 2021. Ze brengt er verslag uit vanop de markt van Wuhan in China, waar het coronavirus is ontdekt. Daar loopt Ruth niemand minder dan viroloog Marc Van Ranst tegen het lijf. En alsof één Marc Van Ranst nog niet genoeg is, komt ze erachter dat er in 2021 zelfs klonen van hem rondlopen in China. Ruth weet dus niet waar kijken wanneer ze geconfronteerd wordt met niet één, maar twee Marcen van Ranst.

Frances Lefebure (Nathalie) gaat samen met haar team van 'Make Belgium Great Again' 's nachts op pad voor een nieuwe guerilla-actie. Ze heeft een vreedzaam alternatief bedacht voor het beschadigen van Leopold II-standbeelden. En zoals elke campagne van 'Make Belgium Great Again' wordt ook deze ondersteund door een bijhorend gadget: de 'woke'-melder, die een signaal geeft wanneer er een gevoelig maatschappelijk thema ter sprake komt.

Eén van de meest besproken momenten van het afgelopen jaar waren toch wel de PowerPoint-presentaties van de Nationale Veiligheidsraad. In 'RIP 2020' presenteert minister Sophie Wilmès (Nathalie) haar persoonlijke hoogtepunten van dit jaar in… een nieuwe PowerPoint.

'RIP 2020', woensdag 30 december om 20.40 uur bij VTM.