Geert laat zijn familie achter en wordt monnik in 'Alloo en tot ziens'

Nu donderdag gaat Luk Alloo in een nieuwe aflevering van 'Alloo en tot ziens' opnieuw langs bij enkele oude bekenden uit zijn vele televisiereeksen. Geert leefde in 2014 nog een geïsoleerd bestaan in een mobilhome, zoals te zien was in 'Alloo in de Nacht'.

Hij was toen volledig in de ban van Hare Krishna. Acht jaar later woont hij samen met dochter Shanty in Oostende en is hij nog steeds aanhanger van de spirituele beweging: 'Ik ben nu vrachtwagenchauffeur, maar vergis u niet, over enkele maanden neem ik resoluut afscheid van alles en word ik monnik! Ik ga in een kamertje wonen van drie op vier meter in Château de Petite Somme, in Durbuy. Daar zal ik gelukkig zijn…'. Dochter Shanty begrijpt de keuze van Geert, Luk evenwel niet...

Luc zat zeven jaar vast in de gevangenis in Leuven Centraal wegens brandstichting en fraude. Ondertussen is hij al tien jaar op vrije voeten: 'Ik ben nu 71 jaar. Het is belangrijk voor mij om te voelen dat ik nog meetel, mede door vrijwilligerswerk te doen. Van de zeven jaar gevangenisstraf heb ik geen spijt. Het is gebeurd. Ik ben veroordeeld voor brandstichting, maar nu na de straf mag ik eerlijk zijn. Het was eigenlijk fraude. Ik wilde gratis elektriciteit aftappen en daardoor ontstond een brand.'

'Alloo en tot ziens', donderdag 7 april om 21.45 uur bij VTM en ook op VTM GO.