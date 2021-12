Geen taboes donderdag in 'Geubels De Musical'

Voor Philippe Geubels is niets 'Taboe'. Behalve misschien een musical over zijn eigen leven. En dus kon hij James zijn uitnodiging onmogelijk weigeren. James Cooke neemt Philippe Geubels mee naar the wonder years.

Want in de jaren negentig organiseerde familie Geubels in bijberoep de grote zomershows.

In elke kuststad aan zee streek de bus van familie Geubels neer en maakte een jonge Philippe kennis met de voltallige Vlaamse showbizz. Als een leeuw in een kooi brulde hij alle Vlaamse hits mee en werd hij stapelverliefd op Silvy Melody.

Niet veel later werd de puberende Geubels een heuse gabber die in de Romeinse put in Edegem het liefst bezig was met camino’s opdrijven en tongen draaien. Een straatjongen die op een dag toch de stap durfde zetten en de Colruyt inruilde voor het podium. Dit is het muzikale verhaal van een man die met alles lachen kan en voor iemand heel bijzonder de juiste vriend op de juiste plaats werd.

'Philippe Geubels De Musical', donderdag 23 december om 20.35 uur op Play4 en GoPlay.