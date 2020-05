Geen Eurovisiesongfestival, Peter Van de Veire presenteert 'En de 12 punten gaan naar...'

Foto: Joost Joossen - Eén © VRT 2016

Helaas kunnen we dit jaar niet onze favoriet kiezen tijdens het Eurovisiesongfestival, maar daar heeft Eén iets op gevonden: op woensdag 13 mei kan iedereen tijdens de online live awardshow 'En de 12 punten gaan naar...' in allerlei categorieën naar hartenlust stemmen op zijn of haar favoriete Eurovisie-deelnemers.

Tijdens deze Facebook Live, gepresenteerd door Peter Van de Veire, komen verschillende deelnemers van de afgelopen twee decennia aan bod in 8 categorieën - zoals 'Strafste vocale hoogstandje' of 'Meest opvallende deelnemer'. Kijkers kunnen live stemmen op hun favoriet in elke categorie, met als hoogtepunt 'Grootste hit van de voorbije 20 jaar'. Ook belt Peter tijdens deze online uitzending live met enkele bekende koppen die in het verleden voor België deelnamen aan het Eurovisiesongfestival, onder wie Tom Dice en Sergio. Deze Facebook Live is te volgen op de online kanalen van Eén en MNM.

'En de 12 punten gaan naar...', woensdag 13 mei om 21.00 uur live op de Facebookpagina's van Eén en MNM.

