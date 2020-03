Gastoptreden van Willy Naessens in laatste 'The Sky is the Limit' op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Frederik ontvangt hoog bezoek, hij plaatste een bestelling voor de nieuwbouw van zijn bedrijf bij Willy Naessens. Terwijl Jopi & Katty genieten van een welverdiende vakantie is zoon Jori volop bezig in de zaak.

Romy trekt zich terug in een wellnessinstituut om even tot rust te komen. 'Work hard, play hard', aldus Romy.

De inhuldiging van de nieuwe kantoren was een succes en vandaag nemen Guy & Sona een momentje om te rusten. Dit doen ze in een privé cabana aan het water. Niels is de trotse vader van zijn dochter en nu maakt hij alles klaar voor haar babyborrel, 'het eerste feest van ons Jayme-lee.'

Seka & Christian organiseren een familiefeest, dit doen ze altijd in thema en dit jaar kiezen ze voor 'only white'.

'The Sky is the Limit', woensdag 18 maart om 20.35 uur op VIER.